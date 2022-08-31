Чернышов пообещал интеграцию Донбасса в образовательное пространство России

Очень важно, что уже начала свою работу программа двойных дипломов, отметил в эфире НСН депутат Борис Чернышов. 

Донбасс будет переходить на российские позиции в сфере образования, преподавание для детей в школах будет осуществляться в таком же формате, как и в России, рассказал заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН.

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«Мы переходим на одни и те же позиции в сфере образования. Мы будем преподавать для детей на освобожденных территориях в том формате, в котором все делается в России. У нас будет абсолютно одинаковая система оценки качества высшего образования. У нас будут абсолютно одни и те же критерии, связанные с осуществлением поддержки вузам. И, конечно же, мы ждем пополнения в семье российских вузов в тот момент, когда мы увидим расширение университетов в Донбассе. Очень важно, что у нас работает программа двойных дипломов. Ребята в Донбассе сдают ЕГЭ в ряде пунктов его проведения… Мы переходим на одни и те же рельсы», - сказал Чернышов.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что общеобразовательные школы в ДНР и ЛНР уже с 1 сентября могут перейти на российские образовательные стандарты.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШколаДонбассРоссия
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