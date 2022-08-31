Чернышов пообещал интеграцию Донбасса в образовательное пространство России

«Мы переходим на одни и те же позиции в сфере образования. Мы будем преподавать для детей на освобожденных территориях в том формате, в котором все делается в России. У нас будет абсолютно одинаковая система оценки качества высшего образования. У нас будут абсолютно одни и те же критерии, связанные с осуществлением поддержки вузам. И, конечно же, мы ждем пополнения в семье российских вузов в тот момент, когда мы увидим расширение университетов в Донбассе. Очень важно, что у нас работает программа двойных дипломов. Ребята в Донбассе сдают ЕГЭ в ряде пунктов его проведения… Мы переходим на одни и те же рельсы», - сказал Чернышов.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что общеобразовательные школы в ДНР и ЛНР уже с 1 сентября могут перейти на российские образовательные стандарты.

