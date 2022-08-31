«Надо побороть это!»: Депутат Чернышов осудил бюрократизацию образования
Только за один год учитель заполняет порядка 500 разных формуляров, отметил в эфире НСН депутат Борис Чернышов.
Российские учителя тратят огромное количество времени на заполнение различных отчетов вместо того, чтобы заниматься подготовкой к занятиям, необходимо побороть эту систему, заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН.
«Учитель вместо того, чтобы тратить свое бесценное время на подготовку к занятиям, на работу с учениками, распылялся на заполнение отчетов. В прошлом году я провел мониторинговое исследование, по итогам которого оказалось, что учитель за один год заполняет 500 разных формуляров. Это и запросы от ГИБДД, и военкоматы, и региональные университеты, и Министерство просвещения РФ, и система управления образованием региона… Это большая проблема, нам надо перебороть это», - сказал Чернышов.
По его словам, Госдума уже приняла закон, который позволит бороться с бюрократизацией в школе. Депутат выразил надежду, что он будет работать верно.
«Прежде всего это закон, принятый Госдумой, по уменьшению бюрократизации в школе. Теперь будет ограниченный перечень предметов действия документов, которые педагог будет заполнять сам. Я очень надеюсь, что это будет реализовано верно. Сейчас нет в школе специалиста по отработке документов, это большая проблема. А на самом деле все необходимые данные должны присутствовать на сайте образовательной организации, чтобы любой чиновник зашел туда, выбрал необходимый раздел и получил нужную цифру, не отправляя никаких запросов», - резюмировал Чернышов.
Ранее Борис Чернышов в пресс-центре НСН назвал приоритетные вопросы в преддверии нового учебного года.
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