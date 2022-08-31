«Надо побороть это!»: Депутат Чернышов осудил бюрократизацию образования

«Учитель вместо того, чтобы тратить свое бесценное время на подготовку к занятиям, на работу с учениками, распылялся на заполнение отчетов. В прошлом году я провел мониторинговое исследование, по итогам которого оказалось, что учитель за один год заполняет 500 разных формуляров. Это и запросы от ГИБДД, и военкоматы, и региональные университеты, и Министерство просвещения РФ, и система управления образованием региона… Это большая проблема, нам надо перебороть это», - сказал Чернышов.

По его словам, Госдума уже приняла закон, который позволит бороться с бюрократизацией в школе. Депутат выразил надежду, что он будет работать верно.

«Прежде всего это закон, принятый Госдумой, по уменьшению бюрократизации в школе. Теперь будет ограниченный перечень предметов действия документов, которые педагог будет заполнять сам. Я очень надеюсь, что это будет реализовано верно. Сейчас нет в школе специалиста по отработке документов, это большая проблема. А на самом деле все необходимые данные должны присутствовать на сайте образовательной организации, чтобы любой чиновник зашел туда, выбрал необходимый раздел и получил нужную цифру, не отправляя никаких запросов», - резюмировал Чернышов.

Ранее Борис Чернышов в пресс-центре НСН назвал приоритетные вопросы в преддверии нового учебного года.

