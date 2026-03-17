18.03.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «10 млрд убытков. Как геополитика меняет туристический рынок?»

С 3 марта 2026 года туроператоры обязаны полностью возвращать деньги за туры на Ближний Восток через фонд персональной ответственности. Причина — обострение конфликта в регионе, закрытие воздушного пространства и массовые отмены поездок. По данным аналитиков, только в марте и апреле уже аннулировано около 15% туров. Ситуация на Ближнем Востоке обходится туристической индустрии региона в 600 миллионов долларов в день из-за потери доходов от туризма.

Турпоток из России в страны Ближнего Востока составлял порядка 17% от всего организованного выездного туризма, сейчас же отечественные туроператоры рискуют потерять 10 млрд рублей из-за эскалации в регионе. Помимо этого, россияне массово отменяют поездки в Таиланд и на Бали с потерей денег.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Всех ли туристов удалось вывезти из стран Ближнего Востока?

Где дешевле и безопаснее всего можно будет отдохнуть этой весной?

Какие направления зарубежного отдыха могут быть популярны в этом весеннем сезоне?

Как изменилась динамика цен на туры?

Куда поедут отдыхать россияне на майские праздники 2026?

Участники пресс-конференции:

глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко;

гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов;

вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

