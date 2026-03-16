17.03.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Пейджеры и таксофоны. На что готовы россияне из-за ограничений связи»
С 6 марта 2026 года в Москве наблюдаются перебои с мобильным интернетом и голосовой связью. Ограничения затрагивают центральные районы города, включая Садовое кольцо, а также некоторые спальные районы и деловые кварталы. По официальным заявлениям, ограничения связи направлены на обеспечение безопасности граждан. Столичный бизнес при этом может терять по 1 млрд руб. в день. Из-за перебоев с мобильной связью москвичам пришлось вспомнить о домашних телефонах, бумажных картах и даже пейджерах, продажи которых резко подскочили. Продажи Wi-Fi-роутеров, которыми вся страна закупилась еще в прошлом году, в Москве выросли в полтора раза. По данным маркетплейсов, 6-10 марта 2026 г. по сравнению с 6-10 февраля в столице выросли продажи стационарных телефонов на 25%, бытовых радиостанций (раций) — на 27%, пейджеров для связи с клиентами и персоналом — на 73%.
В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:
- Надолго ли планируется отключение связи?
- Как государство планирует поддерживать бизнес?
- Как бизнес перестраивается в связи с отключениями Сети и ограничениями связи?
- Действительно ли мода на пейджеры и таксофоны снова может вернуться в Россию?
- Почему происходят ограничения скорости Интернета со стороны провайдеров?
Участники пресс-конференции:
- Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов;
- Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко;
- Советник Уполномоченного по защите права предпринимателей города Москвы Инга Яппарова.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
