17.03.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Пейджеры и таксофоны. На что готовы россияне из-за ограничений связи»



С 6 марта 2026 года в Москве наблюдаются перебои с мобильным интернетом и голосовой связью. Ограничения затрагивают центральные районы города, включая Садовое кольцо, а также некоторые спальные районы и деловые кварталы. По официальным заявлениям, ограничения связи направлены на обеспечение безопасности граждан. Столичный бизнес при этом может терять по 1 млрд руб. в день. Из-за перебоев с мобильной связью москвичам пришлось вспомнить о домашних телефонах, бумажных картах и даже пейджерах, продажи которых резко подскочили. Продажи Wi-Fi-роутеров, которыми вся страна закупилась еще в прошлом году, в Москве выросли в полтора раза. По данным маркетплейсов, 6-10 марта 2026 г. по сравнению с 6-10 февраля в столице выросли продажи стационарных телефонов на 25%, бытовых радиостанций (раций) — на 27%, пейджеров для связи с клиентами и персоналом — на 73%.



В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:



Надолго ли планируется отключение связи?

Как государство планирует поддерживать бизнес?

Как бизнес перестраивается в связи с отключениями Сети и ограничениями связи?

Действительно ли мода на пейджеры и таксофоны снова может вернуться в Россию?

Почему происходят ограничения скорости Интернета со стороны провайдеров?

Участники пресс-конференции:



Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов ;

; Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко ;

; Советник Уполномоченного по защите права предпринимателей города Москвы Инга Яппарова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало в 11:00



