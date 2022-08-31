Депутат Чернышов заявил, что электронный учебник не заменит бумажный
Бумажные тетради и учебники помогают школьникам сохранять связь с реальностью, отметил в эфире НСН Борис Чернышов.
Электронные учебники в школах не заменят бумажные, обучение требует концентрации внимания, которую не всегда может позволить планшет, заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН.
«А мы где-то отказываемся от цифровизации, где-то нет… У нас такая волатильность образовательная. Но, безусловно, электронный учебник не заменит бумажный, потому что сам формат обучения, подготовки к тому или иному предмету требует концентрации, которую не всегда может позволить планшет или электронный учебник. Бумажные учебники помогают развивать бесценное ощущение книги, которое, может быть, притупляется с годами. Но детям в школе нужно сохранять все, что есть из реального мира: это и учебные тетради, и учебники, и пособия. По этому пути нужно идти, абсолютно согласен с министром просвещения», - сказал Чернышов.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе общероссийского родительского собрания заявил, что электронные учебники не будут использоваться в российских школах вместо обычных бумажных.
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