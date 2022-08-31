Депутат Чернышов заявил, что электронный учебник не заменит бумажный

«А мы где-то отказываемся от цифровизации, где-то нет… У нас такая волатильность образовательная. Но, безусловно, электронный учебник не заменит бумажный, потому что сам формат обучения, подготовки к тому или иному предмету требует концентрации, которую не всегда может позволить планшет или электронный учебник. Бумажные учебники помогают развивать бесценное ощущение книги, которое, может быть, притупляется с годами. Но детям в школе нужно сохранять все, что есть из реального мира: это и учебные тетради, и учебники, и пособия. По этому пути нужно идти, абсолютно согласен с министром просвещения», - сказал Чернышов.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе общероссийского родительского собрания заявил, что электронные учебники не будут использоваться в российских школах вместо обычных бумажных.

