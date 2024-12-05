06.12.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Антирекорд по разводам. Почему распадаются семьи»

В официально объявленный Год семьи в России зафиксирован антирекорд по разводам. Статистика по году показывает, что распадаются 7 из 10 браков, а на 360 тысяч свадеб случается 318 разводов. В мире Россия по частоте разводов входит в тройку лидеров. Не обошли разводы и звездные пары, в 2024 году также стало известно о распаде союзов звезд Шамана, Алсу, Нюши, Сергея Шнурова и др.

26 ноября 2024 года в Госдуму был представлен законопроект, который вводит обязательное трехмесячное ожидание для супругов, имеющих несовершеннолетних детей, перед разводом, даже если обе стороны согласны.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Как законодатели борются за укрепление института семьи?

Почему растет статистика разводов в России?

Кто чаще становится инициатором развода? Что чаще всего становится причиной развода?

Изменился ли возраст вступления в брак?

Как создать крепкий семейный союз?

Какие советы можно дать людям, живущим на грани развода?

Участники пресс-конференции:

Игорь Антропенко депутат Госдумы;



депутат Госдумы; Ольга Ярославская уполномоченный по правам ребенка в Москве;

уполномоченный по правам ребенка в Москве; Оксана Белоконь клинический, семейный психолог;

клинический, семейный психолог; Алексей Ракша независимый демограф.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



