«Не мирить, а помочь»: Россиянам при разводе предоставят бесплатного медиатора

В России необходимо ввести обязательную психологическую встречу для пар, которые только падают заявление на развод, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в пресс-центре НСН.

«Мне кажется, что можно сразу облегчить задачу многим людям, если мы введем обязательную психолого-просветительскую встречу в момент написания заявления о разводе. Именно в этот момент должен работать с парой медиатор или психолог. Специалист даст семье направления, куда им дальше идти, контакты центров, бесплатного юриста и так далее. Медиатор не ставит задачу помирить супругов, он должен стремиться, чтобы люди договорились и развелись спокойно без конфликта. Это будет бесплатный вариант, так как не каждая семья может себе позволить десять часов у психолога. Эта встреча должна финансироваться государством», - рассказала она.

Есть определенные кризисы, незнание которых может любую семью привести к грани развода, при этом психолог практически всегда может помочь спасти брак при желании обоих супругов, заявила клинический, семейный психолог Оксана Белоконь в пресс-центре НСН.

