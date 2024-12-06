«Не мирить, а помочь»: Россиянам при разводе предоставят бесплатного медиатора
Ольга Ярославская заявила НСН, что медиатор не ставит задачу помирить супругов, а должен привести к тому, что люди договорятся и разведутся спокойно.
В России необходимо ввести обязательную психологическую встречу для пар, которые только падают заявление на развод, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в пресс-центре НСН.
«Мне кажется, что можно сразу облегчить задачу многим людям, если мы введем обязательную психолого-просветительскую встречу в момент написания заявления о разводе. Именно в этот момент должен работать с парой медиатор или психолог. Специалист даст семье направления, куда им дальше идти, контакты центров, бесплатного юриста и так далее. Медиатор не ставит задачу помирить супругов, он должен стремиться, чтобы люди договорились и развелись спокойно без конфликта. Это будет бесплатный вариант, так как не каждая семья может себе позволить десять часов у психолога. Эта встреча должна финансироваться государством», - рассказала она.
Есть определенные кризисы, незнание которых может любую семью привести к грани развода, при этом психолог практически всегда может помочь спасти брак при желании обоих супругов, заявила клинический, семейный психолог Оксана Белоконь в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru