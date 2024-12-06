Демограф Ракша: Россия впервые обошла Евросоюз по рождаемости

Россия является чемпионом по разводам в мире, рождаемость тоже сегодня падает, но здесь есть и положительные показатели, заявил независимый демограф Алексей Ракша в пресс-центре НСН.

«Разводов в России стабильно много, сохраняется тяжелая ситуация уже не первое десятилетие. Могу сказать, что Россия является практически чемпионом по разводам в мире, но за последние годы статистика меняется несильно. Год семьи никак не повлиял ни на разводы, ни на браки, ни на рождаемость, потому что это символическое мероприятие, которое обошло стороной подавляющее число наших граждан», - рассказал демограф.

По его словам, Евросоюз впервые «провалился» по рождаемости ниже России, но в России очень низкая рождаемость вторых детей.

«В России рождаемость почти не падает, держится в районе 1,44 ребенка на женщину. Евросоюз провалился ниже России по рождаемости впервые за несколько лет. При этом у нас одна из самых молодых рождаемостей. У нас проблема именно в том, что достаточно низкая рождаемость вторых детей. С этим самая большая проблема, мы очень в этом вопросе отстаем, именно по вторым детям необходимо максимальное стимулирование», - добавил он.

В официально объявленный Год семьи в России зафиксирован антирекорд по разводам. Статистика по году показывает, что распадаются 7 из 10 браков, а на 360 тысяч свадеб случается 318 разводов.

