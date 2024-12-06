«Три месяца и психолог»: В Госдуме раскрыли детали «примирения» при разводе

В этом году Россия побьет антирекорд по разводам, к концу года ожидается 600 тысяч разводов, заявил депутат Госдумы Игорь Антропенко в пресс-центре НСН.

«Статистика разводов увеличивается ежегодно, только за девять месяцев 2024 году уже более 500 тысяч разводов. Возможно, будет установлен антирекорд в этом году, ожидаем более 600 тысяч к концу года. Причин тут несколько, не только материальные причины и недостаток доходов. Наше общество поменялось, идет развитие и даже пропаганда индивидуального потребления. Приоритетом для граждан становится фактов качества жизни, что зачастую наносит ущерб семье», - отметил он.

По словам депутата, 15% семей разводятся из-за отсутствия взаимопонимания. Именно поэтому законодатели предлагают ввести обязательные примирительные процедуры.

«Другим фактором я бы назвал отсутствие взаимопонимания. По нашим данным, 15% семей разводятся именно по этой причине. Решение принимается эмоционально. Поэтому мы и обсуждаем примирительные процедуры, нужно дать время подумать, посоветоваться с семейным психологом. Это был бы положительный сдерживающий фактор. Наша законодательная инициатива направлена на то, чтобы в рамках трехмесячного срока примирения суд рекомендовал семейным парам, у которых есть несовершеннолетние дети, пройти консультацию у семейного психолога», - объяснил собеседник НСН.

Россия является чемпионом по разводам в мире, рождаемость тоже сегодня падает, но здесь есть и положительные показатели, заявил ранее независимый демограф Алексей Ракша в пресс-центре НСН.

