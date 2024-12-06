«Модное слово!»: Психолог заявила, что на абьюз способны не только мужчины
Абьюз – это модное слово, но на самом деле это садизм, заявила НСН Оксана Белоконь.
На абьюз в отношениях способны не только мужчины, в таком случае второго партнера нужно просто «спасать», так как это угрожает его жизни и здоровью, заявила клинический, семейный психолог Оксана Белоконь в пресс-центре НСН.
«Абьюзивные отношения тоже являются одной из причин разводов. Когда кто-то из партнеров имеет зависимости, когда кто-то из партнеров выступает абьюзером. Абьюз – это модное слово, но на самом деле это садизм. Это всегда отдельный разговор. Там нужно спасать жизнь и здоровье второго партнера. Абьюз может быть с двух сторон, я не говорю, что только мужчина на это способен», - рассказала она.
В этом году Россия побьет антирекорд по разводам, к концу года ожидается 600 тысяч разводов, заявил ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Греф предупредил о возможном риске стагфляции
- ВС России освободили Пустынку и Сухие Ялы в ДНР
- Суд в Москве назначил семь лет дагестанскому блогеру, осквернившему крест
- В Черном море уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ
- ЦБ ожидает замедления роста экономики в 2025 году
- Съемки нового сериала по «Гарри Поттеру» стартуют летом 2025 года
- Еще более десяти стран получат доступ к электронной визе в Россию
- СМИ: Отставка врио губернатора Курской области может быть связана с хищениями
- Песков заявил, что Путину было некогда смотреть интервью Карлсона с Лавровым
- Роспотребнадзор закрыл рестораны «Моремания» в Москве из-за антисанитарии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru