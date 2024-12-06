«Модное слово!»: Психолог заявила, что на абьюз способны не только мужчины

На абьюз в отношениях способны не только мужчины, в таком случае второго партнера нужно просто «спасать», так как это угрожает его жизни и здоровью, заявила клинический, семейный психолог Оксана Белоконь в пресс-центре НСН.

«Абьюзивные отношения тоже являются одной из причин разводов. Когда кто-то из партнеров имеет зависимости, когда кто-то из партнеров выступает абьюзером. Абьюз – это модное слово, но на самом деле это садизм. Это всегда отдельный разговор. Там нужно спасать жизнь и здоровье второго партнера. Абьюз может быть с двух сторон, я не говорю, что только мужчина на это способен», - рассказала она.

В этом году Россия побьет антирекорд по разводам, к концу года ожидается 600 тысяч разводов, заявил ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко в пресс-центре НСН.

