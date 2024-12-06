Демограф Ракша призвал изменить систему налогообложения для сохранения семей
Алексей Ракша заявил НСН, что во Франции единицей налогообложения является семейная ячейка, в таком случае быть семейным человеком выгоднее.
В России необходимо менять систему налогообложения так, чтобы быть семейным человеком было выгоднее, заявил независимый демограф Алексей Ракша в пресс-центре НСН.
«Франция – лидер в Европе по рождаемости, во Франции единицей налогообложения является семейная ячейка, то есть налоги платит семья. В таком случае быть в семье просто выгоднее, чем быть одному. Я считаю, что в России нужно перестраивать систему налогообложения, если мы хотим, чтобы у нас было больше браков и меньше разводов. Нужна большая поддержка со стороны государства. При этом не надо прибегать к крайностям, чтобы чиновники отвечали за количество разводов в регионе. На это уже напоролся Китай. В Китае люди просто перестали жениться, так как развестись стало сложнее», - отметил он.
В России необходимо ввести обязательную психологическую встречу для пар, которые только падают заявление на развод, заявила ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в пресс-центре НСН.
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