«Положительная связь»: Демограф о влиянии разводов на рождаемость в стране

Как правило, в странах, схожих с Россией по образу жизни, чем выше разводимость, тем выше и рождаемость, заявил независимый демограф Алексей Ракша в пресс-центре НСН.

«При анализе стран, которые похожи на Россию по менталитету и развитию, можно сделать вывод, что разводимость и рождаемость находятся в положительной зависимости. Как правило, чем выше разводимость, тем выше рождаемость. Связь не очень сильная, но она есть. В странах, где разводов совсем мало, там рождаемость совсем низкая. Например, в России, США, в Северной Европе разводов больше и рождаемость все-таки чуть выше. Кому-то это покажется странным, но разводимость и рождаемость статистически связаны положительно, а не отрицательно», - рассказал он.

В официально объявленный Год семьи в России зафиксирован антирекорд по разводам. Статистика по году показывает, что распадаются 7 из 10 браков, а на 360 тысяч свадеб случается 318 разводов.



