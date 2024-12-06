«Экономика и измены»: Только 30% семей обращаются к психологу при конфликте
Психолог Оксана Белоконь заявила НСН, что среди основных причин развода всегда есть экономические проблемы и измены.
Есть определенные кризисы, незнание которых может любую семью привести к грани развода, при этом психолог практически всегда может помочь спасти брак при желании обоих супругов, заявила клинический, семейный психолог Оксана Белоконь в пресс-центре НСН.
«Есть определенные кризисы, незнание которых может любую семью привести к грани развода. Среди причин всегда есть экономические, когда семьи не могут жить отдельно от родителей, много бытовых проблем. Вторая причина – отсутствие взаимопонимания. Третья проблема – это серьезный кризис в виде измены, который фигурирует в большинстве обращений. Женщина не может простить, а мужчина не знает, как вернуться», - рассказала она.
По ее словам, только 30% семей в конфликте обращаются за помощью к психологу.
«В большинстве случаев любой конфликт можно решить с помощью семейной терапии. Только 30% семей, которые вошли в конфликт, пытаются обратиться к психологу. Психолог помогает сохранять семью. Сейчас у нас развестись можно через телефон, через «Госуслуги». Психологически это снимает ответственность полностью. Это очень мешает людям включаться в реальное решение своего конфликта», - рассказала она.
В этом году Россия побьет антирекорд по разводам, к концу года ожидается 600 тысяч разводов, заявил ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru