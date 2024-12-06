«Как в Германии»: Адвокат Айвар призвала ввести «препятствия» для развода

В России развод раньше обходился в 650 рублей, а теперь в пять тысяч рублей, что тоже мало, а «примирительный срок» сократился с шести месяцев до трех, заявила заслуженный адвокат России, профессор, академик РАЕН Людмила Айвар в пресс-центре НСН.

«Развод – это юридические процедуры через ЗАГС или через суд, если есть дети или вопрос раздела имущества. У нас государство создало все условия, чтобы люди разводились спокойно. У нас нет со стороны государственных органов никаких препятствий, чтобы отдалить эту точку развода. В Германии и Италии пять-семь лет длится развод, процесс требует значительных вложений на пошлины, адвокатов и так далее. У нас же бракоразводный процесс стоит 650 рублей, сейчас поднимают до пяти тысяч, но это тоже мало, вообще не препятствие. Нужны законодательные вещи на этот счет. Раньше был шестимесячный примирительный срок, сейчас его сократили до трех месяцев. А нужно назначать психолога, юриста, чтобы без этого никто не мог развестись», - рассказала она.

Есть определенные кризисы, незнание которых может любую семью привести к грани развода, при этом психолог практически всегда может помочь спасти брак при желании обоих супругов, заявила клинический, семейный психолог Оксана Белоконь в пресс-центре НСН.

