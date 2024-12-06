«Гордится!»: Адвокат Айвар заявила, что Шаман показал плохой пример своим разводом

Разводы звезд подают плохой пример россиянам, так как все выглядит просто и легко, а корреспонденты поздравляют музыканта Шамана после распада его семьи, заявила заслуженный адвокат России, профессор, академик РАЕН Людмила Айвар в пресс-центре НСН.

«Я видела на одной программе сюжет про развод Шаман. И его корреспондент там с этим поздравляет… Ребята, вы что? Это трагедия, распалась семья! Это настолько стало просто у нас сегодня. Я могу этот развод описать только словом «распущенность». Как я понимаю, инициатива исходила от Шамана, он об этом с гордостью заявляет. Он теперь рад, что свободный парень. А давайте посмотрим, сколько у нас в Госдуме разведенных депутатов. Показывают плохой пример», - отметила она.

В России необходимо ввести обязательную психологическую встречу для пар, которые только падают заявление на развод, заявила ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в пресс-центре НСН.

