22.11.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Антиалкогольные законы и ограничения: Как в России борются с алкогольной зависимостью?»

По данным Росстата, 58% россиян старше 15 лет хотя бы раз в год употребляют алкогольные напитки. Это 68,7 млн человек, или почти половина населения страны. По оценке Всемирной организации здравоохранения, 20% россиян старше 15 лет, или примерно каждый третий из тех, кто употребляет алкоголь, подвержен «эпизодическому тяжелому пьянству».

В России стартует кампания по борьбе с алкогольной зависимостью. На сегодняшний день время продажи алкоголя в России, согласно федеральному законодательству, ограничено с 23:00 до 8:00. При этом регионы могут устанавливать собственные запреты по покупке алкогольных напитков в розницу. Резонансным событием стало сокращение времени продажи алкоголя до 2 часов в день в некоторых регионах России, например, в Вологодской области. Губернатор Липецкой области на днях анонсировал введение в регионе ограничений на продажу слабоалкогольных напитков в многоэтажных домах и на прилегающих к ним территориях, в свою очередь, на Камчатке готовятся принять целый пакет «антиалкогольных» законов.

Впервые на площадке пресс-центра НСН будет представлена инициатива депутата Госдумы Андрея Свинцова о регулировании розничной продажи алкоголя в России.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

На сколько в России тяжелая ситуация с алкогольной зависимостью?

Сколько подростков подвержены такой зависимости?

Как вылечить алкогольную зависимость?

Как предлагают бороться с алкозависимостью депутаты?

В каких объемах сегодня продается контрафактный алкоголь?

Можно ли самостоятельно избавиться от алкогольной зависимости?

Участники пресс-конференции:

Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев;

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов;

Депутат Госдумы Султан Хамзаев;

Клинический психолог, аддиктолог, действительный член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги Александра Изюменко.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



