8.07.2026 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Детский аутизм: Как будут работать новые клинические рекомендации?»
Расстройства аутистического спектра (РАС) сегодня диагностируются значительно чаще, чем еще несколько лет назад. По данным Минздрава и экспертного сообщества, число детей с диагнозом «аутизм» в России продолжает расти, при этом многие семьи сталкиваются с серьезными трудностями при получении статуса ребенка-инвалида. Несмотря на подтвержденный диагноз, прохождение медико-социальной экспертизы (МСЭ) нередко заканчивается отказом, поскольку инвалидность устанавливается не по факту наличия диагноза, а исходя из степени стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности. Именно эта практика вызывает множество споров среди родителей, врачей и общественных организаций.
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу изменения в порядке признания граждан инвалидом. Теперь документы медико-социально экспертизы (МСЭ) — справка об инвалидности, выписка из акта экспертизы и индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА) — оформляются преимущественно в электронном виде и направляются через государственную цифровую платформу. Изменения направлены на упрощение процедуры оформления документов, однако сами критерии установления инвалидности для пациентов с РАС принципиально не изменились, поэтому вопрос отказов остается актуальным
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Почему растет число детей с диагнозом «аутизм»?
- По каким критериям принимается решение об установлении инвалидности?
- Сколько детей с аутизмом ежегодно получают инвалидность?
- Какие меры поддержки теряет семья при отказе в инвалидности?
- Достаточно ли в России центров помощи детям с РАС?
- Какова ситуация с наличием специалистов по коррекции аутизма?
Участники пресс-конференции:
- Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус;
- Психолог- дефектолог, тренер по работе с особенными детьми Екатерина Седых;
- Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 15:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8