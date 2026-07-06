8.07.2026 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Детский аутизм: Как будут работать новые клинические рекомендации?»

Расстройства аутистического спектра (РАС) сегодня диагностируются значительно чаще, чем еще несколько лет назад. По данным Минздрава и экспертного сообщества, число детей с диагнозом «аутизм» в России продолжает расти, при этом многие семьи сталкиваются с серьезными трудностями при получении статуса ребенка-инвалида. Несмотря на подтвержденный диагноз, прохождение медико-социальной экспертизы (МСЭ) нередко заканчивается отказом, поскольку инвалидность устанавливается не по факту наличия диагноза, а исходя из степени стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности. Именно эта практика вызывает множество споров среди родителей, врачей и общественных организаций.

С 1 марта 2026 года в России вступили в силу изменения в порядке признания граждан инвалидом. Теперь документы медико-социально экспертизы (МСЭ) — справка об инвалидности, выписка из акта экспертизы и индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА) — оформляются преимущественно в электронном виде и направляются через государственную цифровую платформу. Изменения направлены на упрощение процедуры оформления документов, однако сами критерии установления инвалидности для пациентов с РАС принципиально не изменились, поэтому вопрос отказов остается актуальным

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему растет число детей с диагнозом «аутизм»?

По каким критериям принимается решение об установлении инвалидности?

Сколько детей с аутизмом ежегодно получают инвалидность?

Какие меры поддержки теряет семья при отказе в инвалидности?

Достаточно ли в России центров помощи детям с РАС?

Какова ситуация с наличием специалистов по коррекции аутизма?

Участники пресс-конференции:

Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус;

Психолог- дефектолог, тренер по работе с особенными детьми Екатерина Седых;

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

