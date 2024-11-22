«Подростковый кризис»: Дети пробуют пить и курить в попытке казаться взрослыми
Дети хотят показать, что они большие и сильные, что они взрослые, но для них быть взрослым - пить и курить, сказала в пресс-центре НСН Александра Изюменко.
Сейчас дети физически вырастают в 13 лет, а свободу получают только в 20-25, в период с 13 до 20 дети сталкиваются с подростковым кризисом, заявила в пресс-центре НСН клинический психолог, аддиктолог, действительный член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги Александра Изюменко
«Все дети получают понятие нормы из семьи. Если в ролевом репертуаре модели поведения, которую видит ребёнок и воспринимает как норму, есть пьющий родитель, то никакие выносы алкоголя за пределы продуктового магазина, никакие переносы в отдельные зоны не помогут, потому что если ребёнок считает, что пиво, хлеб и яйца - вещи из одной продуктовой корзины, то потом донести до ребенка, что это ненормально, будет очень сложно. Если есть алкоголизация отцов и матерей, то будет и алкоголизация подростков. Подросток ищет, как защититься от этого мира. У нас есть подростковый кризис, потому что наши дети сейчас вырастают физически в 13-14 лет, а свободу получают в 20-25 лет. Этот период (от 13 до 20 лет) очень тяжелый. Ребенку хочется быть большим и сильным, показывать, что он взрослый. Взрослый - человек, у которого в зубах сигарета, а руках - бутылка пива», - сказала собеседница НСН.
Ранее почетный президент стоматологической ассоциации России Владимир Садовский рассказал НСН, что вейпы вредны, но их негативное влияние на состояние зубов не доказано.
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