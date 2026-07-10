13.07.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг главы прогностического центра «Метео» Александра Шувалова на тему: «Смерчи и ливни. Когда вернется летнее солнце?»

Лето 2026 года стало одним из самых контрастных за последние годы. Пока одни регионы страдают от жары, другие неделями находятся под влиянием мощных циклонов. Сильные ливни, шквалистый ветер, град и смерчи уже стали причиной подтоплений населенных пунктов, повреждения жилых домов, линий электропередачи и транспортной инфраструктуры.

По предварительным оценкам синоптиков, июнь стал одним из самых влажных месяцев за последние несколько лет, а в июле в ряде регионов количество осадков может оказаться значительно выше климатической нормы. Специалисты также отмечают увеличение числа опасных погодных явлений, связанных с резкими перепадами температуры и высокой атмосферной неустойчивостью.

При этом смерчи уже перестали быть исключительно редким явлением для России. По оценкам климатологов, ежегодно на территории страны формируется около 100–300 смерчей, хотя большинство из них проходит в малонаселенных районах и остается незамеченным. Наиболее подвержена таким явлениям европейская часть России.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему лето 2026 года оказалось таким дождливым?

Какие регионы находятся в зоне наибольшего риска?

С чем связано увеличение числа смерчей в России?

Можно ли заранее прогнозировать смерчи?

Как подготовиться к сильным ливням?

Что ждать от второй половины лета?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



