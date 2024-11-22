«19 млрд литров!»: Самым потребляемым алкогольным напитков в РФ стало пиво
22 ноября 202414:17
Александра Веснина
Сегодня пиво сместило водку в рейтинге самых потребляемых алкогольных напитков в России, сказал в пресс-центре НСН Султан Хамзаев.
В России удалось снизить градус потребляемого алкоголя, однако и объемы его тоже надо снижать, заявил в пресс-центре НСН депутат Госдумы Султан Хамзаев.
«Мы будем продолжать защищать наших граждан от алкоголя, табака и других наркотиков. Мы должны помочь государству выстроить такую регуляторную норму, которая имела бы качественный баланс. Сегодня об этом говорить пока что рано. Россияне потребляют около 19 миллиардов литров алкоголя. Это фантастически высокие объемы. Нам надо их сокращать. Как отметил Владимир Путин, в России удалось понизить градус потребляемого алкоголя. Это хорошее достижение! Самый потребляемый алкогольный напиток сегодня в России - пиво. До этого была водка», - сказал собеседник НСН.
Ранее преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что злоупотребление пивом приводит к наиболее быстрому развитию алкоголизма, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru