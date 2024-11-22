«Как с сигаретами»: В Госдуме предложили скрыть рекламу алкоголя в магазинах
В России нужно ограничить доступ детей в алкомаркеты, а в продуктовых убрать алкоголь с глаз, сказал в пресс-центре НСН Андрей Свинцов.
Приходя в российский супермаркет, невозможно пройти мимо алкоголя, так как его упоминания находятся везде, это недопустимо, сказал в пресс-центре НСН зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
«Мы почти каждый день ходим в продуктовые магазины. Когда мы туда приходим, мы видим рекламную площадку для продажи алкоголя. Мы наблюдаем, что пиво расположено не только в отделе алкоголя, но и в специальных секциях или холодильников возле чипсов и сухариков. Вино очень часто стоит около сыров, колбас и других закусок. Когда человек приходит в магазин, он сразу это видит, у него проявляется рефлекс. Это же касается крепких алкогольных напитков. Когда идешь мимо полок с крепким алкоголем, то видно, что производители вкладывают миллиарды рублей в этикетки, сами бутылки, наклейки и так далее. В продуктовом магазине невозможно пройти мимо алкоголя», - сказал собеседник НСН.
По его словам, в продуктовых магазинах нужно скрыть алкоголь с глаз, а в алкомаркеты, специализирующиеся на продаже алкогольной продукции, нельзя пускать несовершеннолетних.
«Ладно взрослые, они сами за себя отвечают. Но в продуктовые магазины же ходят и с детьми. Ребёнок везде видит упоминания алкоголя. Иногда холодильники с пивом ставят так, чтобы их было видно из любой точки магазина. Мы предлагаем убрать алкоголь с глаз по аналогии с сигаретами. С сигаретами мы бились больше 10 лет, но мы это победили, их хотя бы не видно. Мы также предлагаем ограничить доступ несовершеннолетних в алкомаркеты, просто не пускать их туда», - отметил Свинцов.
Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объяснил ограничения на продажу алкоголя, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- АТОР: Цены на отдых «все включено» в Турцию на Новый год стартуют от 175 тысяч рублей
- «АвтоВАЗ» опроверг подорожание своей продукции
- Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет диктатуры
- Казанский федеральный университет откроет филиал в ОАЭ
- СМИ: Принц Гарри подтвердил слухи о проблемах в браке с Меган Маркл
- Зеленский лишил госнаград патриарха Кирилла и Медведчука
- Mercedes Брежнева выставили на аукцион за 28 млн рублей
- Экономист исключил подорожание шампанского к новогодним праздникам
- В Краснодарском крае восемь человек пострадали в ДТП с пассажирской «Газелью»
- Сотрудники ФТС перехватили контрабанду военной продукции в Белоруссию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru