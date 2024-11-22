«Как с сигаретами»: В Госдуме предложили скрыть рекламу алкоголя в магазинах

В России нужно ограничить доступ детей в алкомаркеты, а в продуктовых убрать алкоголь с глаз, сказал в пресс-центре НСН Андрей Свинцов.

Приходя в российский супермаркет, невозможно пройти мимо алкоголя, так как его упоминания находятся везде, это недопустимо, сказал в пресс-центре НСН зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

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«Мы почти каждый день ходим в продуктовые магазины. Когда мы туда приходим, мы видим рекламную площадку для продажи алкоголя. Мы наблюдаем, что пиво расположено не только в отделе алкоголя, но и в специальных секциях или холодильников возле чипсов и сухариков. Вино очень часто стоит около сыров, колбас и других закусок. Когда человек приходит в магазин, он сразу это видит, у него проявляется рефлекс. Это же касается крепких алкогольных напитков. Когда идешь мимо полок с крепким алкоголем, то видно, что производители вкладывают миллиарды рублей в этикетки, сами бутылки, наклейки и так далее. В продуктовом магазине невозможно пройти мимо алкоголя», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, в продуктовых магазинах нужно скрыть алкоголь с глаз, а в алкомаркеты, специализирующиеся на продаже алкогольной продукции, нельзя пускать несовершеннолетних.

«Ладно взрослые, они сами за себя отвечают. Но в продуктовые магазины же ходят и с детьми. Ребёнок везде видит упоминания алкоголя. Иногда холодильники с пивом ставят так, чтобы их было видно из любой точки магазина. Мы предлагаем убрать алкоголь с глаз по аналогии с сигаретами. С сигаретами мы бились больше 10 лет, но мы это победили, их хотя бы не видно. Мы также предлагаем ограничить доступ несовершеннолетних в алкомаркеты, просто не пускать их туда», - отметил Свинцов.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объяснил ограничения на продажу алкоголя, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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