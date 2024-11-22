Депутат Хамзаев призвал отменить мораторий на проверки производств табака и алкоголя
В 30% крупных государств табачная продукция поставляется только в специализированной таре - упаковка болотного цвета, никакой рекламы, просто название бренда, а у нас золотые упаковки с тиснением, заявил НСН Султан Хамзаев.
Российское законодательство по табачному регулированию отстает от других государств, хотелось бы, чтобы государственные регуляторные органы имели в этой сфере больше полномочий, заявил в пресс-центре НСН депутат Госдумы Султан Хамзаев.
«Табачные лоббисты нам говорят, что по табачному законодательству Россия самая жестка в мире. Это абсолютно не так! Наше законодательство по табачному регулированию отстает. Например, в 30% крупных государств в мире табачная продукция поставляется только в специализированной таре - упаковка болотного цвета, никакой рекламы на упаковке, просто написано название бренда. А у нас золотые упаковки с тиснением. С алкоголем то же самое. Мы не должны разделять табак и алкоголь, мы должны об этом говорить, должны добиться отмены моратория на проверки. Это сегодня принципиально важно. Это социально опасный рынок, мы имеем право прийти и проверить, это контрафакт или легальная продукция. Хотелось бы, чтобы государственные регуляторные органы имели в этой сфере больше полномочий», - сказал собеседник НСН.
Ранее врач-пульмонолог, доцент института клинической медицины Сеченовского университета Владимир Бекетов заявил, что сегодня в России являются курильщиками треть населения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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