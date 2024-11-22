Хамзаев заявил о необходимости регулирования рынка самогонных аппаратов
Сейчас россияне могут приобрести самогонный аппарат, который производит 200-300 литров алкоголя в день, это нужно регулировать, сказал НСН Султан Хамзаев.
Если люди производят алкоголь дома для личного потребления, то это законно, а если же они производят алкоголь для продажи, то это уже преступление, заявил в пресс-центре НСН депутат Госдумы Султан Хамзаев.
«Мы должны разделить самогоноварение на два типа. Первый - когда делают дома для себя, второй - делают и продают. Второй тип - преступление. Как с любой формой преступления, мы обязаны с этим бороться. Это нелегальная продажа алкогольной продукции. Есть лазейка - вы спокойно можете приобрести самогонный аппарат, который будет производить до 200-300 литров алкоголя в день. Зачем такой аппарат в домашних условиях? Я не могу это объяснить. Здесь должна быть выстроена регуляторная норма. В этой сложной работе важно не навредить», - сказал собеседник НСН.
Ранее преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что злоупотребление пивом приводит к наиболее быстрому развитию алкоголизма, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru