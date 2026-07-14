15.07.2026 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг начальника отдела контроля за частной охранной деятельностью - заместителя начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Московской области полковника полиции Алексея Анатольевича Степанова на тему: «Оборот оружия во время отпусков».

На учёте в подразделениях Центра лицензионно-разрешительной работы состоит около 180 тысяч владельцев гражданского оружия, в собственности которых находится свыше 350 тысяч единиц оружия.



Офицер Главного управления Росгвардии по Московской области напомнит гражданам о правилах оборота оружия в сезон летних отпусков и расскажет итоги деятельности Центра лицензионно-разрешиьельной работы за первое полугодие 2026 года.



В ходе брифинга планируется обсудить следующие вопросы:



Что необходимо знать владельцу оружия при планировании поездки на отдых в другой регион?

Каковы правила транспортировки и требования к хранению оружия дома в период отсутствия владельца?

Сколько единиц личного оружия и патронов к нему можно взять с собой на отдых и как правильно организовать этот процесс?

Сколько единиц оружия было изъято в ходе профилактических мероприятий в Подмосковье, и какова его дальнейшая судьба?

Каков алгоритм добровольной сдачи оружия гражданами в зону СВО?



Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало брифинга в 15:00



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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

