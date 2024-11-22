«Миллиардеры!»: В Госдуме указали на ответственность алкомаркетов за погубленное здоровье россиян
22 ноября 202414:02
Александра Веснина
Владельцы алкомаркетов должны нести ответственность за сотни погубленных жизней, сказал в пресс-центре НСН Султан Хамзаев.
Владельцы алкомаркетов в России стали долларовыми миллиардерами, заработав на погубленном здоровье людей, заявил в пресс-центре НСН депутат Госдумы Султан Хамзаев.
«У нас хозяева алкомаркетов за последние пять лет стали долларовыми миллиардерами. Благодаря чему? Это сотни тысяч погубленных жизней. В этой части мы должны алкогольную индустрию систематизировать с учетом её ответственности. Они должны нести ответственность за то, что творят. Как это будет - покажет практика», - сказал собеседник НСН.
Ранее Хамзаев рассказал НСН, что уже девять регионов России уже ввели ограничения продажи алкоголя в «наливайках».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru