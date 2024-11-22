«Пойдет в алкомаркет»: Психолог заявила, что из пьющих семей нужно изымать детей

Нужно интегрировать в систему жизни людей нормы без алкоголя, не выпивать даже по праздникам, заявила в пресс-центре НСН Александра Изюменко.

Хотелось бы, чтобы подросток в сложной жизненной ситуации мог куда-то обратиться за помощью, однако зачастую он эту помощь не получает и идет в алкомаркет, заявила в пресс-центре НСН клинический психолог, аддиктолог, действительный член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги Александра Изюменко

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«Все идет из семьи. Для начала надо нормализовать здоровый образ жизни в семье и отсутствие алкоголя в принципе. Нужно интегрировать в систему жизни людей нормы без алкоголя. Только тогда мы сможем что-то принципиально поменять. Если подросток имеет какое-то психической расстройство или просто невыносимую жизнь у социальной среде (пьющие родители, тираничный отец, буллинг в школе), тогда подросток будет искать способ защиты от реальности. По-хорошему, он бы должен прийти куда-то в органы, обратиться язв помощью, все рассказать и получить эту помощь. Но этой помощи он, скорее всего, не получит, ему скажут: «Иди и разбирайся сам». И он пойдет в алкомаркет. Я считаю, что детей надо изымать из семей, в которых есть алкоголизация. Родителей надо направлять на принудительную реабилитацию», - сказала собеседница НСН.

Ранее Изюменко рассказала в пресс-центре НСН, что дети хотят показать, что они большие и сильные, что они взрослые, но для них быть взрослым - пить и курить.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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