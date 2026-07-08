09.07.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Музыкальный переворот: Как ИИ-артисты меняют индустрию?»
Искусственный интеллект стремительно меняет музыкальную индустрию по всему миру, и Россия не остается в стороне. Нейросети уже способны самостоятельно создавать музыку, писать тексты песен, генерировать вокал, а виртуальные исполнители набирают миллионы прослушиваний на стриминговых платформах. Все чаще ИИ становится полноценным участником творческого процесса, а в некоторых случаях — и самостоятельным артистом.
По оценкам международных аналитиков, мировой рынок генеративного искусственного интеллекта в музыкальной индустрии демонстрирует ежегодный рост более чем на 25–30%. Все больше лейблов, продюсеров и независимых музыкантов используют нейросети. Одновременно растет число дискуссий о защите авторских прав, использовании голосов известных исполнителей и необходимости законодательного регулирования подобных технологий.
В России интерес к музыкальным ИИ-сервисам также активно увеличивается. Вместе с тем представители индустрии отмечают, что развитие искусственного интеллекта ставит перед рынком новые вопросы: сможет ли виртуальный артист конкурировать с живым исполнителем, как изменится профессия музыканта и кто будет обладать авторскими правами на произведения, созданные алгоритмами.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Как искусственный интеллект уже меня музыкальную индустрию в России?
- Кто является автором музыки, созданной нейросетью?
- Могут ли ИИ-исполнители стать коммерчески успешнее живых артистов?
- Монетизируются ли ИИ-треки на стриминговых площадках?
- Как изменилась работа продюсеров и звукозаписывающих компаний?
- Как защитить авторские права в эпоху ИИ?
Участники пресс-конференции:
- Основатель портала «TopHit», продюсер Игорь Краев
- Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко
- Музыкальный продюсер Игорь Сандлер
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8