09.07.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Музыкальный переворот: Как ИИ-артисты меняют индустрию?»

Искусственный интеллект стремительно меняет музыкальную индустрию по всему миру, и Россия не остается в стороне. Нейросети уже способны самостоятельно создавать музыку, писать тексты песен, генерировать вокал, а виртуальные исполнители набирают миллионы прослушиваний на стриминговых платформах. Все чаще ИИ становится полноценным участником творческого процесса, а в некоторых случаях — и самостоятельным артистом.

По оценкам международных аналитиков, мировой рынок генеративного искусственного интеллекта в музыкальной индустрии демонстрирует ежегодный рост более чем на 25–30%. Все больше лейблов, продюсеров и независимых музыкантов используют нейросети. Одновременно растет число дискуссий о защите авторских прав, использовании голосов известных исполнителей и необходимости законодательного регулирования подобных технологий.

В России интерес к музыкальным ИИ-сервисам также активно увеличивается. Вместе с тем представители индустрии отмечают, что развитие искусственного интеллекта ставит перед рынком новые вопросы: сможет ли виртуальный артист конкурировать с живым исполнителем, как изменится профессия музыканта и кто будет обладать авторскими правами на произведения, созданные алгоритмами.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как искусственный интеллект уже меня музыкальную индустрию в России?

Кто является автором музыки, созданной нейросетью?

Могут ли ИИ-исполнители стать коммерчески успешнее живых артистов?

Монетизируются ли ИИ-треки на стриминговых площадках?

Как изменилась работа продюсеров и звукозаписывающих компаний?

Как защитить авторские права в эпоху ИИ?

Участники пресс-конференции:

Основатель портала «TopHit», продюсер Игорь Краев

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко

Музыкальный продюсер Игорь Сандлер

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



