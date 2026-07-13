15.07.2026 в 13.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «За границу все сложнее: Где отдыхают россияне этим летом?»



Летний туристический сезон в России начался слабее ожиданий: в июне организованный турпоток снизился почти на 5%, гостиницы фиксируют падение бронирований, а туроператоры — сокращение продаж пакетных предложений. Эксперты констатируют охлаждение спроса на поездки по стране в высокий сезон.



25 июня в Ассоциации туроператоров России сообщили, что визовый центр VMS уведомил о росте сроков рассмотрения — свыше 60 дней — заявлений на визу в Италию. С 29 июня генконсульство Венгрии — страны, которая считается одним из самых удобных вариантов получить шенгенскую визу, — приостановило прием документов на визу в Казани, Самаре и Уфе. Одновременно визовый центр Испании увеличил до 45 дней срок рассмотрения заявлений, объяснив это увеличением числа обращений. При этом речь идет именно о дате доставки документов в консульство.



Позднее визовый центр Франции в Москве объявил, что с 15 июля не будет принимать документы на шенген по доверенности — передать их представителю больше не получится: документы придется подавать самому либо через родственников и супругов. Подтвердить родство нужно будет документально. За несовершеннолетних подать документы смогут их родители или опекуны. К середине июля 2026 года туристический рынок Дубая постепенно приходит в норму после весенних сбоев, по сообщениям СМИ. Рейсы восстановлены, пакетные программы снова появились в продаже, отели снижают цены. Осторожность при этом сохраняется.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:



Какие внутренние и зарубежные направления пользуются наибольшим спросом у россиян?

Как изменились цены на туристическом рынке в текущем сезоне?

Какие ключевые тренды определяют развитие туристической отрасли в 2026 году?

Насколько транспортная доступность влияет на выбор направлений для отдыха?

Как изменилась структура расходов российских туристов за рубежом?

Участники пресс-конференции:



генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов;

президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов;

коммерческий директор «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Антон Лаврухин.





Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 13:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



