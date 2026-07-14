16.07.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новый ГОСТ на детские сады: Что изменится с 1 сентября 2026 года?»



С 1 сентября 2026 года российские детские сады начнут работать по обновленным правилам. Министерство просвещения подготовило пакет рекомендаций, направленных на создание единых подходов к воспитанию и обучению дошкольников. Изменения коснутся образовательных программ, методик проведения занятий, оформления развивающей среды, музыкального репертуара, а также перечня рекомендуемых игрушек и учебных материалов. Кроме того, с нового учебного года начнут действовать новые санитарные правила для всех организаций, работающих с детьми.



2026 год объявлен Годом дошкольного образования, и именно детские сады стали одним из ключевых направлений масштабной модернизации системы образования. Среди заявленных инициатив — запуск федерального цифрового ресурса для воспитателей и родителей, единые методические материалы, повышение квалификации педагогов, а также программа «Добрые игры», направленная на развитие воспитательной составляющей дошкольного образования.



По данным Министерства просвещения, сегодня в России функционирует более 36 тысяч детских садов, которые посещают около 6 миллионов детей. Именно поэтому любые изменения в системе дошкольного образования затрагивают миллионы российских семей и требуют широкого общественного обсуждения.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:



Какие изменения вступают в силу с 1 сентября 2026 года?



Что нового появится в образовательных программах детских садов?

Появятся ли новые занятия для детей?

Как изменится работа воспитателей?

Повлияют ли новые стандарты на родителей?

Усилятся ли требования к безопасности в детских садах?

Есть ли сегодня дефицит кадров?

Какие результаты реформы ожидаются в ближайшие годы?



Участники пресс-конференции:



Первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая;



Исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский;

Руководитель детского сада «Бублик», кандидат педагогических наук Алёна Бергер.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 14:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

