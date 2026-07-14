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Новый ГОСТ на детские сады: Что изменится с 1 сентября 2026 года?

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Начало конференции

14:00

17 июля 2026

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 (903) 594 54 37

16.07.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новый ГОСТ на детские сады: Что изменится с 1 сентября 2026 года?»

С 1 сентября 2026 года российские детские сады начнут работать по обновленным правилам. Министерство просвещения подготовило пакет рекомендаций, направленных на создание единых подходов к воспитанию и обучению дошкольников. Изменения коснутся образовательных программ, методик проведения занятий, оформления развивающей среды, музыкального репертуара, а также перечня рекомендуемых игрушек и учебных материалов. Кроме того, с нового учебного года начнут действовать новые санитарные правила для всех организаций, работающих с детьми.

2026 год объявлен Годом дошкольного образования, и именно детские сады стали одним из ключевых направлений масштабной модернизации системы образования. Среди заявленных инициатив — запуск федерального цифрового ресурса для воспитателей и родителей, единые методические материалы, повышение квалификации педагогов, а также программа «Добрые игры», направленная на развитие воспитательной составляющей дошкольного образования.

По данным Министерства просвещения, сегодня в России функционирует более 36 тысяч детских садов, которые посещают около 6 миллионов детей. Именно поэтому любые изменения в системе дошкольного образования затрагивают миллионы российских семей и требуют широкого общественного обсуждения.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • Какие изменения вступают в силу с 1 сентября 2026 года?
  • Что нового появится в образовательных программах детских садов?
  • Появятся ли новые занятия для детей?
  • Как изменится работа воспитателей?
  • Повлияют ли новые стандарты на родителей?
  • Усилятся ли требования к безопасности в детских садах?
  • Есть ли сегодня дефицит кадров?
  • Какие результаты реформы ожидаются в ближайшие годы?

Участники пресс-конференции:

  • Первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая;
  • Исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский;
  • Руководитель детского сада «Бублик», кандидат педагогических наук Алёна Бергер.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

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