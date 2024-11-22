Водка и дешевые шоколадки: Алкомаркеты уличили в маркетинговых трюках
В России необходимо регулировать число алкомаркетов в жилых районах, а также запретить им продавать обычные товары дешевле конкурентов, сказал НСН Султан Хамзаев.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев в пресс-центре НСН призвал запретить алкомаркетам продавать обычные товары дешевле, чем в других продуктовых магазинах.
«Зачем алкомаркеты помимо алкогольных напитков продают шоколадки дешевле, чем в других магазинах. Мы же все понимаем, что ребёнок, который идет из школы домой, знает, где по его маршруту самая выгодная цена на шоколадки, конфетки, печенье и чипсы. И будут эти выгодные цены только в алкомаркете. Это происходит потому, что такая продукция не является для алкомаркетов основной, она сопутствующая. Они могут её продавать даже в минус себе. Надо запрещать и вход несовершеннолетних в такие алкомаркеты, и такие маркетинговые трюки», - сказал собеседник НСН.
По его словам, необходимо также регулировать число алкомаркетов в жилых районах.
«Количество алкомаркетов в жилых районах никак не регулируется. Если владельцам этих точек будет выгодно открыть 10 точек в одном доме, то они так и сделают. Я считаю, что здесь регуляторная норма должна быть выстроена в зависимости числа алкомаркетов на квадратный километр», - заключил депутат.
В России нужно ограничить доступ детей в алкомаркеты, а в продуктовых убрать алкоголь с глаз, заявил ранее в пресс-центре НСН зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
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