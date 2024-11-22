Водка и дешевые шоколадки: Алкомаркеты уличили в маркетинговых трюках

По его словам, необходимо также регулировать число алкомаркетов в жилых районах.

«Количество алкомаркетов в жилых районах никак не регулируется. Если владельцам этих точек будет выгодно открыть 10 точек в одном доме, то они так и сделают. Я считаю, что здесь регуляторная норма должна быть выстроена в зависимости числа алкомаркетов на квадратный километр», - заключил депутат.

В России нужно ограничить доступ детей в алкомаркеты, а в продуктовых убрать алкоголь с глаз, заявил ранее в пресс-центре НСН зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

