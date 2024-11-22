Депутат Хамзаев: 56 регионов поддержали запрет «наливаек»
Девять регионов России уже ввели ограничения продажи алкоголя в «наливайках», заявил в пресс-центре НСН Султан Хамзаев.
За два месяца после передачи регионам части полномочий по борьбе с так называемыми «наливайками» уже 60% субъектов дали свою положительную оценку и заявили, что будут работать в этом направлении, заявил в пресс-центре НСН депутат Госдумы Султан Хамзаев.
«Как только мы передали часть полномочий по поводу наливаек в регионы, многие губернаторы сразу ввели ограничения по часам работы этих пивнушек. Нас поддержали 56 регионов, они выразили благодарность за такой законопроект и заявили, что будут продолжать работать в этом направлении. Из этих 56 регионов 19 ответили, что у них в парламентах уже находится этот законопроект, девять регионов уже приняли соответствующие ограничения. Я считаю, что это сильный показатель. Закон только приняли, а за два месяца уже 60% регионов его поддержали. Это произошло потому, что напекло. Люди прекрасно понимают, что происходит во дворах - вечером туда невозможно выйти, потому что эти пивнушки доводят ситуацию до того, что криминогенная статистика пестрит всеми возможными красками», - сказал собеседник НСН.
Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что по решению местных властей приобретать алкоголь в области по будням можно будет только с 12 до 14 часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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