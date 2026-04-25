Вдовы бойцов СВО, НДС, загранпаспорта: Путин подписал ряд законов
Кроме того, в РФ усилили контроль за расходами чиновников и членов их семей.
25 апреля президент России Владимир Путин подписал ряд законов. Они затронули получение образования вдовами бойцов СВО, усиление контроля за расходами чиновников и членов их семей, облегчение перехода на уплату НДС, финансирование российских мультфильмов. Об основных изменениях — в материале НСН.
ОБРАЗОВАНИЕ ВДОВ БОЙЦОВ СВО
В субботу российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому супруги погибших участников спецоперации теперь смогут бесплатно поступить в вузы и колледжи.
Нововведения распространяются на вдов военнослужащих, погибших в ходе СВО, а также ополченцев Донбасса и участников других боевых действий за пределами РФ. При этом главное условие — чтобы женщина не вступила в новый брак после потери супруга.
Перечисленные категории граждан имеют право бесплатно получить высшее образование по отдельной квоте без вступительных испытаний. По мнению авторов законопроекта, эта мера поможет вдовам бойцов СВО получить образование и успешнее адаптироваться на рынке труда после потери кормильца.
Отмечается, что аналогичная льгота уже действует для детей участников спецоперации. Сейчас в некоторых вузах для них выделяется до 30% бюджетных мест. При этом точное количество квот для вдов и детей будет ежегодно определять правительство России.
Кроме того, в субботу Путин подписал закон, предоставляющий гражданам, принимавшим участие в выполнении задач в условиях мобилизации, военного положения или в военное время, преимущественное право на оставление на работе при сокращении штата.
КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДАМИ ЧИНОВНИКОВ
С 25 апреля 2026 года в России ужесточили контроль за расходами чиновников и их семей. Согласно изменениям, при проверке расходов должностных лиц теперь будут учитываться доходы их несовершеннолетних детей.
Кроме того, новый документ уточняет правила расчета совокупного дохода госслужащего. Теперь при определении общего дохода будут учитывать только те доходы супруга или супруги, которые были получены во время брака.
Уточняется, что поступившие до вступления в брак доходы не будут включаться в расчет, но их можно будет указать в декларации как источник средств для крупных приобретений, например, земельных участков и транспорта. При этом закон освобождает от контроля за соответствием расходов сделки, совершенные должностным лицом до назначения на должность, а также сделки его супруги или супруга, заключенные до брака.
ОБЛЕГЧЕНИЕ ПЕРЕХОДА НА УПЛАТУ НДС
Кроме того, Владимир Путин подписал закон, облегчающий переход на уплату НДС для предпринимателей, применявших патентную и упрощенную системы налогообложения (ПСН и УСН). Новый закон поможет сохранить доступ к отдельным мерам поддержки малым и средним предпринимателям для плавной адаптации бизнеса к изменениям, которые вступили в силу с 2026 года.
Теперь ИП, утратившие с текущего года право на применение ПСН, смогут воспользоваться правом на вычет НДС по товарам, работам, услугам, имущественным правам, не использованным при ее применении. При этом бизнес на УСН, который с 2026 года стал плательщиком НДС, сможет уменьшить на сумму уплаченного налога доходы по «упрощенке», полученные в виде предварительной оплаты в период, когда он еще не был его плательщиком.
К тому же с 1 апреля и до конца 2026 года часть предпринимателей сможет не учитывать доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах в банках) России при определении порога доходов за прошлый год в целях освобождения от НДС. Отмечается, что речь идет об ИП на УСН с доходами за прошлый год не выше 60 млн рублей, которые утратили с текущего года освобождение от НДС. Такое же право предоставляется и ИП, которые с текущего года утратили право на применение ПСН.
Совмещавшие ПСН с общей системой налогообложения ИП, доходы которых в прошлом году превысили 20 млн рублей, смогут перейти на УСН с 1 января 2026 года. Но для этого им необходимо будет уведомить налоговый орган не позднее 1 июня текущего года. А ИП, совмещавшие ПСН с УСН, смогут до 1 июня изменить объект налогообложения по УСН для налогового периода 2026 года.
Кроме того, МСП смогут суммировать доходы от основного и дополнительных видов экономической деятельности, включенных в перечни правительства России, при расчете необходимой доли доходов (не менее 70%) для применения пониженного тарифа страховых взносов. А МСП в обрабатывающем производстве смогут применять пониженный тариф независимо от доли их доходов от основной деятельности.
Путин подписал закон, который освобождает до конца текущего года от НДС предпринимателей на упрощенной и патентной системах налогообложения (УСН и ПСН). Речь идет о бизнесе в сфере общепита.
До этого член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов в разговоре с РИА Новости говорил, что владельцы российских столовых, кондитерских и пекарен смогут получить от государства серьезную льготу, а переход на налоговые правила, введенные с начала года, станет для них проще. При этом, по его словам, предпринимателям больше не нужно будет соблюдать до конца года требование о соответствии уровня средней зарплаты своего персонала средней зарплате по региону.
ЗАГРАНПАСПОРТ БЕЗ ДЕТЕЙ
Помимо этого, президент России подписал законы, направленные на отмену записи о детях в загранпаспортах старого образца. Изменения вступают в силу с 1 января 2027 года. Речь идет о внесении в документ записей о детях гражданина до 14 лет. Согласно документу, также будет отменена госпошлина за отклоняемую услугу.
По словам разработчиков закона, внесение записи о детях не пользовалось популярностью у россиян. Известно, что за последние пять лет ежегодно в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД РФ с заявлениями о внесении в ранее выданные загранпаспорта таких записей обращались примерно 2,5 тысячи человек. К тому же внесение в загранпаспорт одного из родителей такой записи не дает ребенку право на выезд за пределы РФ без своего загранпаспорта, если это не определено международными договорами, напоминает РИА Новости.
С 20 января 2026 года стал полностью невозможен выезд детей из России без загранпаспорта, даже если они путешествуют с родителями. Зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов в беседе с НСН отметил, что обязательное оформление детского загранпаспорта существенно снизит риски незаконного вывоза ребенка за рубеж.
«Введение обязательного загранпаспорта для несовершеннолетних до 14 лет — логичный шаг, направленный на повышение безопасности поездок. Сегодня фиксируются случаи попыток незаконного вывоза детей, в том числе при семейных конфликтах и спорах о праве опеки. Официальная статистика показывает, что такие инциденты хоть и не носят масштабный характер, но требуют своевременной профилактики. Наше законодательство должно опережать риски, а не реагировать на уже совершившиеся нарушения», - подчеркнул он.
ДРУГИЕ ЗАКОНЫ
К тому же 25 апреля Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень доходов инвалидов и ветеранов, на которые нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. В частности, взыскание не будет обращаться на компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами до 1 января 2025 года техсредства реабилитации и услуги, а также за купленные ветеранами до этой же даты протезы (кроме зубных) и протезно-ортопедические изделия.
Кроме того, президент утвердил поправки в закон «О пожарной безопасности», которым прописывается, что жизнь и здоровье граждан являются охраняемыми ценностями в области пожарной безопасности. Путин также подписал закон о полном госфинансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей.
На официальном сайте правовых актов также указано, что главой государства был подписан закон, освобождающий Главное управление специальных программ от лицензий на работу с оружием. К тому же теперь законом ограничен срок пребывания на посту врио главы Минздрава в регионах, а также в России подписана норма, регулирующая вопросы аренды государственных причалов.
Ранее сенатор от Приморского края Александр Ролик, возглавляющий рабочую группу в Совете Федерации по внесению в правительство РФ предложений о законе о едином преференциальном режиме, в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил, что сотни инвесторов на Дальнем Востоке и в Арктике сегодня вынуждены разбираться в пяти разных льготных режимах с разными правилами и условиями, а с 2027 года все это заменит один понятный механизм.
