Вдовы бойцов СВО, НДС, загранпаспорта: Путин подписал ряд законов

Перечисленные категории граждан имеют право бесплатно получить высшее образование по отдельной квоте без вступительных испытаний. По мнению авторов законопроекта, эта мера поможет вдовам бойцов СВО получить образование и успешнее адаптироваться на рынке труда после потери кормильца.

Отмечается, что аналогичная льгота уже действует для детей участников спецоперации. Сейчас в некоторых вузах для них выделяется до 30% бюджетных мест. При этом точное количество квот для вдов и детей будет ежегодно определять правительство России.

Кроме того, в субботу Путин подписал закон, предоставляющий гражданам, принимавшим участие в выполнении задач в условиях мобилизации, военного положения или в военное время, преимущественное право на оставление на работе при сокращении штата.