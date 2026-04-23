В России хотят ужесточить ответственность бизнеса за введение потребителей в заблуждение и увеличить штрафы в 10 раз. Речь о предоставлении недостоверной информации о свойствах товаров — например, когда говяжья колбаса, фактически оказывается свиной. Как пишут «Известия», предложение в кабмин направил комитет СФ по регламенту, отметив, что размеры взысканий не пересматривались с 2014 года. Сенаторы допускают, что сегодня бизнесу выгоднее заплатить штрафы в 100–500 тыс. рублей и заработать на фальсификате, чем соблюдать требования законодательства. Павлов поддержал подобные меры.

«Действующий размер штрафов, к сожалению, не выступает сдерживающим фактором в ряде случаев. Например, в тех отраслях, где не введена цифровая маркировка, которая позволяет блокировать нелегальную продукцию, бизнесу выгоднее фальсифицировать и закладывать штрафы в себестоимость. Печально, что действующие ограничения на проведение контрольных мероприятий во многих случаях мешают применению даже действующих небольших штрафов в ряде отраслей, в частности, на производстве колбасных изделий. Мы выступаем за то, чтобы полномочия надзорных органов полноценно применялись без ограничений, и чтобы размер штрафов увеличивался, причем многократно. На наш взгляд, это будет выступать не столько карающей мерой, сколько мерой профилактики. Зная о неотвратимости наказания и большом штрафе, бизнес, конечно, будет воздерживаться от нарушений», - объяснил он.