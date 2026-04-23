Не та колбаса: Общественники потребовали ужесточить штрафы к продавцам фальсификата
Зная о неотвратимости наказания, представители бизнеса будут воздерживаться от нарушений и поставок некачественной продукции, сказал НСН Олег Павлов.
Для борьбы с фальсификатом нужно увеличить штрафы для бизнеса, а также предоставить надзорным органам возможность полноценно применять свои полномочия, заявил в беседе с НСН председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
В России хотят ужесточить ответственность бизнеса за введение потребителей в заблуждение и увеличить штрафы в 10 раз. Речь о предоставлении недостоверной информации о свойствах товаров — например, когда говяжья колбаса, фактически оказывается свиной. Как пишут «Известия», предложение в кабмин направил комитет СФ по регламенту, отметив, что размеры взысканий не пересматривались с 2014 года. Сенаторы допускают, что сегодня бизнесу выгоднее заплатить штрафы в 100–500 тыс. рублей и заработать на фальсификате, чем соблюдать требования законодательства. Павлов поддержал подобные меры.
«Действующий размер штрафов, к сожалению, не выступает сдерживающим фактором в ряде случаев. Например, в тех отраслях, где не введена цифровая маркировка, которая позволяет блокировать нелегальную продукцию, бизнесу выгоднее фальсифицировать и закладывать штрафы в себестоимость. Печально, что действующие ограничения на проведение контрольных мероприятий во многих случаях мешают применению даже действующих небольших штрафов в ряде отраслей, в частности, на производстве колбасных изделий. Мы выступаем за то, чтобы полномочия надзорных органов полноценно применялись без ограничений, и чтобы размер штрафов увеличивался, причем многократно. На наш взгляд, это будет выступать не столько карающей мерой, сколько мерой профилактики. Зная о неотвратимости наказания и большом штрафе, бизнес, конечно, будет воздерживаться от нарушений», - объяснил он.
По словам собеседника НСН, помимо повышения штрафов важно совершенствовать и инструменты контроля.
«Не менее важно распространять систему маркировки на другие категории пищевой продукции. Система развивается активно, она интегрируется с другими государственными системами, в частности с «Меркурием». Государство видит, сколько сырья приходит на предприятие и сколько создают готовой продукции. Видят все нелогичные истории, когда, например, на предприятие не приходит говядина, но выпускается говяжья колбаса. Все это выявляется автоматическими средствами. Однако выявить - одно, а применить санкцию, наложить штраф - другое. Полномочия по применению санкций и наложению штрафов сейчас ограничены. У нас активно развивается блокировка нелегальной продукции на кассах. По мере развития инструментов, завязанных на цифровую прослеживаемость, ситуация будет исправляться. Но штрафы должны быть одной из неотвратимых и действенных мер», - сказал он.
Ранее также сообщалось, что в России заблокировали около пяти тысяч сайтов, на которых предлагались запрещенные биологически активные добавки. При этом директор по коммуникациям Союза профессиональных фармацевтических организаций Олеся Полянская заявила НСН, что навести порядок на рынке БАДов поможет только маркировка.
