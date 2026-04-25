Эксперт: Украина постоянно модернизирует дроны для увеличения дальности полёта

По его мнению, основная цель атаки на Урал заключалась в психологическом воздействии на население. Эксперт отметил, что удар по 32-этажному жилому дому в Екатеринбурге был нанесён намеренно, чтобы вызвать широкий общественный резонанс. Он назвал такую тактику террористической.

Кнутов объяснил, что для повышения дальности полёта Украина использует «рваный полёт», при котором двигатель периодически отключается, и дрон переходит в режим планирования, экономя топливо. Кроме того, дальность увеличивается за счёт уменьшения массы боевой части. Именно этим, по его предположению, объясняется относительно слабое разрушительное воздействие при попадании в жилой дом в Екатеринбурге.

Эксперт также не исключил, что запуски дронов по целям на Урале могли быть произведены не с территории Украины, а диверсионными группами с более близкого расстояния. Кроме того, он допустил возможность, что беспилотники могли быть собраны непосредственно на территории России.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о 9 пострадавших при атаке беспилотника ВСУ в Екатеринбурге, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».