Эксперт: Украина постоянно модернизирует дроны для увеличения дальности полёта
Украина постоянно модернизирует свои ударные дроны, делая их легче и увеличивая дальность полёта. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью газете «ВЗГЛЯД».
По его мнению, основная цель атаки на Урал заключалась в психологическом воздействии на население. Эксперт отметил, что удар по 32-этажному жилому дому в Екатеринбурге был нанесён намеренно, чтобы вызвать широкий общественный резонанс. Он назвал такую тактику террористической.
Кнутов объяснил, что для повышения дальности полёта Украина использует «рваный полёт», при котором двигатель периодически отключается, и дрон переходит в режим планирования, экономя топливо. Кроме того, дальность увеличивается за счёт уменьшения массы боевой части. Именно этим, по его предположению, объясняется относительно слабое разрушительное воздействие при попадании в жилой дом в Екатеринбурге.
Эксперт также не исключил, что запуски дронов по целям на Урале могли быть произведены не с территории Украины, а диверсионными группами с более близкого расстояния. Кроме того, он допустил возможность, что беспилотники могли быть собраны непосредственно на территории России.
Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о 9 пострадавших при атаке беспилотника ВСУ в Екатеринбурге, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
