Пасечник: Три человека погибли, пять ранены в результате атак дронов ВСУ на ЛНР

По его словам, наиболее серьёзный удар пришёлся по селу Солонцы Троицкого округа. Там полностью разрушены четыре жилых дома, погибли три человека, ещё двое ранены. Спасатели ликвидировали возгорание и продолжают разбирать завалы.

Днём украинские войска атаковали легковой автомобиль в Рубежном - пострадали пожилые мужчина и женщина. Позже повторному удару БПЛА подверглась дорожная техника, в результате чего был ранен работник дорожной службы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пять мирных жителей Белгородской области пострадали от ударов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».