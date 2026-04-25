Пасечник: Три человека погибли, пять ранены в результате атак дронов ВСУ на ЛНР
Три человека погибли, пять ранены в ЛНР в результате атак дронов ВСУ на ЛНР. Об этом сообщил губернатор региона Леонид Пасечник в своем канале в «Максе».
По его словам, наиболее серьёзный удар пришёлся по селу Солонцы Троицкого округа. Там полностью разрушены четыре жилых дома, погибли три человека, ещё двое ранены. Спасатели ликвидировали возгорание и продолжают разбирать завалы.
Днём украинские войска атаковали легковой автомобиль в Рубежном - пострадали пожилые мужчина и женщина. Позже повторному удару БПЛА подверглась дорожная техника, в результате чего был ранен работник дорожной службы.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пять мирных жителей Белгородской области пострадали от ударов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
