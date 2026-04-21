Льготы и доначисления: Как изменится ввоз товаров в Россию из ЕАЭС
До 31 мая в России будет действовать льготный режим на ввоз товаров из ЕАЭС, а вот с 1 июня контроль наоборот ужесточат. Тем временем в Минэке простят властей ввести льготу по НДС при онлайн-заказах из-за рубежа.
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом ввозе товаров из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Так, теперь компании и ИП имеют возможность ввозить товары в Россию без немедленного подтверждения статуса и маркировки – все это теперь можно сделать после пересечения границы.
Льготный режим будет действовать до 31 мая. Документ опубликован на сайте официальной правовой информации.
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ
Напомним, что подобный режим уже вводился в конце 2025 года для товаров, ввозимых автотранспортом из Казахстана и Киргизии и действовал ровно два месяца – с октября по декабрь.
Согласно свежему указу, импортеры также должны под контролем таможни разместить ввезенный товар на складах временного хранения (СВХ) и промаркировать его в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также сообщить в Роспотребнадзор о вводе товаров в оборот.
В новом указе также нет упоминания, что он касается только продукции, которая ввозится из Казахстана и Киргизии.
Ранее сообщалось, что с 1 июня 2026 года в России хотят запустить национальную систему подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ), которая должна будет наоборот ужесточить контроль поставок из стран ЕАЭС. Закон был принят в апреле. По новому режиму импортеры будут обязаны создать электронный документ о предстоящей поставке с указанием данных о получателе, перевозчике и поставщике не позднее, чем за два календарных дня до ввоза товара. Кроме того, они должны будут внести обеспечительный платеж размером не меньше величины косвенных налогов (НДС плюс акциз), которые должны быть уплачены при ввозе товара.
Отмечается, что на первом этапе СПОТ затронет товары, перевозимые автомобильным транспортом. Позднее его могут распространить на железнодорожный, воздушный и морской (речной) транспорт.
ПОШЛИНЫ ДЛЯ «НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ»
При этом ранее издание Forbes сообщало, что бизнес столкнулся с новыми таможенными доначислениями на товары из «недружественных стран», закупленные через партнеров в ЕАЭС. То есть теперь повышенные пошлины стали применяться к продукции, которая ранее считалась «товаром союза» и не облагалась повторными сборами при пересечении границы РФ. Так, например, пошлина на французские духи выросла с 6,5% до 20%, а на помаду — до 35%.
Как отметил научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с НСН, новые таможенные начисления затронут товары люксового сегмента из «недружественных стран», которые сегодня ввозятся через страны ЕАЭС. По его словам, такое уже было и раньше.
«Подобные вещи раньше вводились, это не первый раз. Раз это было принято, договоренность есть со всеми членами ЕАЭС…Чисто теоретически здесь нет никаких нарушений, но на деле будут возникать проблемы. Сразу увеличиваются издержки, компания-продавец автоматически поднимает цены. Как правило, после повышения таможенных пошлин обратно в свою стартовую цену товар не возвращается», - отметил он.
Однако, по его словам, если какая-то недружественная страна предложит хороший прайс, например, Chanel из Франции со скидкой 50%, то «отказываться будет глупо», и бизнес здесь уже не будет смотреть, дружественная страна или нет. При этом он подчеркнул, что потребители точно почувствуют разницу, но подобные товары обычно покупают люди с высоким доходом, они готовы к росту цен.
«Конечно, товары будут дороже. Это усложняется логистика, появляются дополнительные посредники. Я не думаю, что это будут космические издержки, но они точно повысятся», - отметил Остапкович.
НДС ДЛЯ МАРКЕТПЛЕЙСОВ
Не менее актуальным сейчас является вопрос НДС для товаров, ввозимых через маркетплейсы. Ранее Минпромторг призвал ввести НДС на импортные товары в полном размере (22%) сразу с 2027 года. Об этом говорил сам глава ведомства Антон Алиханов. Главная идея предложения – выровнять условия между отечественными и иностранными продавцами. Сейчас НДС на такие товары не предусмотрен, а вот российские производители платят его в полном объеме, уточняют в Минпромторге. После этого Минфин предложил обновленные компромиссные параметры поэтапного повышения ставки НДС на импортные товары, которые физлица покупают через маркетплейсы: в 2027 — 7%, в 2028-м — 14%, а с 2029 года — 22%.
В связи с этим Минэкономразвития предлагает ввести льготу по НДС при онлайн-заказах из-за рубежа для товаров с социальным статусом, пишут «Ведомости». Об этом написала замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова в письме к Минфину. Так, например, ставка для них могла бы составить 3% в 2027 году, еще через год – 6%, а затем – 10%. Подобную инициативу Илюшникова предложила в ответ на законопроект Минфина . Когда он вступит в силу, для российских «социальных» товаров будет действовать пониженная ставка 10%, в том числе, если они продаются через маркетплейсы. К таким товарам относятся товары для детей, продукты, книжная продукция и медицинские изделия. Однако аналогичные зарубежные товары будут облагаться более высоким налогом, как описано выше. В Минэкономразвития отмечают, что такая «дискриминация» импортных товаров просто нарушит международные обязательства России по соглашениям с другими странами, в частности, с КНР и Ираном.
Помимо прочего, в Минэке уверены, что если иностранные поставщики реализуют свою продукцию через маркетплейсы, то их нужно освобождать от НДС по основаниям, действующим сейчас для компаний из ЕАЭС – например, при ввозе медицинских изделий.
Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) в свою очередь поддержала идею Минпромторга о введении НДС в размере 22% с 2027 года. Соответствующее письмо было написано на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, пишут «Ведомости». В частности, в АКОРТ также предлагают обнулить порог в 200 евро беспошлинного ввоза на товары, которые физлица покупают через маркетплейсы и распространить на такие товары требования по маркировке и прослеживаемости, а также создать механизм контроля их качества и безопасности.
В Минфине уточнили, что пока законопроект о параметрах ставки НДС для товаров трансграничной торговли находится на стадии межведомственного согласования.
