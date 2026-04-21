НДС ДЛЯ МАРКЕТПЛЕЙСОВ

Не менее актуальным сейчас является вопрос НДС для товаров, ввозимых через маркетплейсы. Ранее Минпромторг призвал ввести НДС на импортные товары в полном размере (22%) сразу с 2027 года. Об этом говорил сам глава ведомства Антон Алиханов. Главная идея предложения – выровнять условия между отечественными и иностранными продавцами. Сейчас НДС на такие товары не предусмотрен, а вот российские производители платят его в полном объеме, уточняют в Минпромторге. После этого Минфин предложил обновленные компромиссные параметры поэтапного повышения ставки НДС на импортные товары, которые физлица покупают через маркетплейсы: в 2027 — 7%, в 2028-м — 14%, а с 2029 года — 22%.

В связи с этим Минэкономразвития предлагает ввести льготу по НДС при онлайн-заказах из-за рубежа для товаров с социальным статусом, пишут «Ведомости». Об этом написала замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова в письме к Минфину. Так, например, ставка для них могла бы составить 3% в 2027 году, еще через год – 6%, а затем – 10%. Подобную инициативу Илюшникова предложила в ответ на законопроект Минфина . Когда он вступит в силу, для российских «социальных» товаров будет действовать пониженная ставка 10%, в том числе, если они продаются через маркетплейсы. К таким товарам относятся товары для детей, продукты, книжная продукция и медицинские изделия. Однако аналогичные зарубежные товары будут облагаться более высоким налогом, как описано выше. В Минэкономразвития отмечают, что такая «дискриминация» импортных товаров просто нарушит международные обязательства России по соглашениям с другими странами, в частности, с КНР и Ираном.

Помимо прочего, в Минэке уверены, что если иностранные поставщики реализуют свою продукцию через маркетплейсы, то их нужно освобождать от НДС по основаниям, действующим сейчас для компаний из ЕАЭС – например, при ввозе медицинских изделий.

Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) в свою очередь поддержала идею Минпромторга о введении НДС в размере 22% с 2027 года. Соответствующее письмо было написано на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, пишут «Ведомости». В частности, в АКОРТ также предлагают обнулить порог в 200 евро беспошлинного ввоза на товары, которые физлица покупают через маркетплейсы и распространить на такие товары требования по маркировке и прослеживаемости, а также создать механизм контроля их качества и безопасности.

В Минфине уточнили, что пока законопроект о параметрах ставки НДС для товаров трансграничной торговли находится на стадии межведомственного согласования.

