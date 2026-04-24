В Кремле заявили об усталости общества от «запретительной риторики»
Общество в России устало от запретительной риторики, сообщает РБК со ссылкой на начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова.
Его заявление прозвучало на конференции «Демографический перелом в России: пути достижения». «Невозможно уже ещё чего-то запрещать, особенно людям, которые собираются или задумываются о том, чтобы стать родителями или чтобы перейти в категорию многодетной семьи. У них проблем достаточно», — указал он.
По словам политика, когда рождается ребёнок, для родителей «всё является проблемой» — от кормления до сна. «Если еще мы будем запрещать что-то, говорить: „Мы с вами разберемся, кого вы нарожали“, это ни к чему хорошему не приведет», — указал чиновник.
Новиков считает, что для улучшения демографической ситуации необходима «атмосфера благоприятствования в обществе, стимулирующая атмосфера», чтобы граждане не боялись заводить детей и были уверены в поддержке со стороны властей.
В Госдуме заявили, что «парад запретов» вызывает у россиян негатив, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
