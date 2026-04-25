Киновед и тележурналист Ирина Успенская скончалась на 85-м году жизни
На 85-м году жизни скончалась известный киновед, тележурналист и многолетний руководитель Тверского областного отделения Союза кинематографистов России Ирина Успенская. О её смерти 24 апреля сообщили в официальном Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.
Ирина Успенская многие годы возглавляла Тверское отделение Союза кинематографистов и была бессменным руководителем старейшего в Твери киноклуба «Диалог». Она также являлась автором и ведущей популярной телепрограммы «Беседы о кино».
Успенская была инициатором и основателем российского фестиваля актёров кино «Созвездие», участвовала в работе жюри многих международных и всероссийских кинофестивалей. Её вклад в развитие киноведения и киножурналистики в России трудно переоценить.
