Уход от налогов по схеме «бумажного НДС» всегда трактуется налоговиками и правоохранителями, как осознанное действие, и избежать ответственности тут сложно. Об этом НСН рассказал председатель московской коллегии адвокатов «Легат Бизнес» Алексей Сердюк.

Сразу две крупные теневые площадки по продаже так называемого «бумажного НДС» для ухода от налогов раскрыты в России за неделю. Махинации выявили ФСБ, МВД и СК в сотрудничестве с ФНС, проведены обыски в офисах «теневиков» в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Белгороде. Ущерб от махинаций составил более 1–1,5 трлн рублей. Как пишет РБК, фиктивные вычеты в 2023-2025 годах по этой схеме получили 37 тысячи юрлиц. Сердюк раскрыл, как появилась эта схема.

«Такая схема появилась лет пять назад. Мое мнение: это из-за того, что со стороны банков был усилен контроль за движением денежных средств. В налоговой есть две системы – это АСК НДС, которая в автоматическом режиме видит разрывы по НДС, и транзакции, где могли светиться сомнительные сделки. С 2014 года банки периодически многим нашим доверителям говорили, мол, у вас плохие контрагенты, нам такие клиенты не нужны. Это естественный процесс усиления контроля за налогоплательщиками. Вот и проявилась такая схема. Она направлена на то, чтобы обмануть АСК НДС-2: сведения подаются корректные, но банки не видят транзакций. Так что потом в УК РФ появилась статья, предусматривающая ответственность за это. Проблема глобальная», - рассказал он.

По словам Сердюка, схемы с «бумажными НДС» выявляются в ходе выездных проверок.

«Как правило, это всегда видно, когда инициируются выездные налоговые проверки. Налоговые органы последние годы делают акцент на уплату НДС. То есть они видят, что движения денег нет, но есть данные по входящим и исходящим счет-фактурам. Так что здесь сразу возникают вопросы к налогоплательщикам, и компаниям крайне сложно доказывать реальность сделок, по которым они не платили несколько лет», - уточнил он.