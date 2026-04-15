«Трактуют как умысел»: Что грозит бизнесу за схему «бумажного НДС»
Алексей Сердюк заявил НСН, что махинации у компаний с «бумажным НДС» всегда выявляются в ходе выездных проверок.
Уход от налогов по схеме «бумажного НДС» всегда трактуется налоговиками и правоохранителями, как осознанное действие, и избежать ответственности тут сложно. Об этом НСН рассказал председатель московской коллегии адвокатов «Легат Бизнес» Алексей Сердюк.
Сразу две крупные теневые площадки по продаже так называемого «бумажного НДС» для ухода от налогов раскрыты в России за неделю. Махинации выявили ФСБ, МВД и СК в сотрудничестве с ФНС, проведены обыски в офисах «теневиков» в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Белгороде. Ущерб от махинаций составил более 1–1,5 трлн рублей. Как пишет РБК, фиктивные вычеты в 2023-2025 годах по этой схеме получили 37 тысячи юрлиц. Сердюк раскрыл, как появилась эта схема.
«Такая схема появилась лет пять назад. Мое мнение: это из-за того, что со стороны банков был усилен контроль за движением денежных средств. В налоговой есть две системы – это АСК НДС, которая в автоматическом режиме видит разрывы по НДС, и транзакции, где могли светиться сомнительные сделки. С 2014 года банки периодически многим нашим доверителям говорили, мол, у вас плохие контрагенты, нам такие клиенты не нужны. Это естественный процесс усиления контроля за налогоплательщиками. Вот и проявилась такая схема. Она направлена на то, чтобы обмануть АСК НДС-2: сведения подаются корректные, но банки не видят транзакций. Так что потом в УК РФ появилась статья, предусматривающая ответственность за это. Проблема глобальная», - рассказал он.
По словам Сердюка, схемы с «бумажными НДС» выявляются в ходе выездных проверок.
«Как правило, это всегда видно, когда инициируются выездные налоговые проверки. Налоговые органы последние годы делают акцент на уплату НДС. То есть они видят, что движения денег нет, но есть данные по входящим и исходящим счет-фактурам. Так что здесь сразу возникают вопросы к налогоплательщикам, и компаниям крайне сложно доказывать реальность сделок, по которым они не платили несколько лет», - уточнил он.
Также он раскрыл, что ждет компании, которые участвовали в подобных махинациях, и как правоохранители доказывают, что они пользовались такой схемой умышленно.
«Сначала инициируются налоговые проверки. Если суммы достаточно для предъявления претензий в уголовно-правой плоскости, и компания с момента, когда налоговый орган предъявил требование уплатить налоги, этого не сделала, то в течение 75 рабочих дней после вступления в силу решения налогового органа налоговики обязаны передать материал в Следственный комитет. Но если погасить пени и штраф, то дело должны прекратить. На самом деле, на практике нам сложно доказывать отсутствие умысла, когда предъявляют претензии по факту работы с «бумажным НДС». Потому что сам факт учета в налоговой отчетности, подачи сведений в инспекцию по сделкам, по которым компания не платила, трактуется правоохранителями уже как подтверждение умысла», - подытожил он.
Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении закон, который до конца 2026 года освобождает от НДС предпринимателей в сфере общепита на упрощенной (УСН) и патентной системах налогообложения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
