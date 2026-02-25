В России с 1 марта заработает регистр беременных
С 1 марта в России начнет работать федеральный регистр учета беременных. В системе будут фиксироваться данные о постановке женщин на учет, наличии или отсутствии осложнений, исходах беременности и выявлении врожденных аномалий у детей. Об этом сообщает ОТР со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Федота Тумусова.
По его словам, создание базы позволит систематизировать данные, своевременно выявлять риски и принимать решения для повышения качества медицинской помощи. Регистр станет частью общей системы мониторинга пациентов и поможет регионам точнее планировать объемы госпитализаций, диспансерного наблюдения и лекарственного обеспечения. Подобная платформа уже действует в Москве.
Одновременно вступят в силу поправки о защите русского языка. Бизнес обяжут дублировать иностранные слова в рекламе на русском с приоритетом государственного языка. Онлайн-сервисам запретят списывать деньги за подписки после удаления карты или отказа от автоплатежа. Также начнется внесудебная блокировка сайтов, продающих табачную и никотиносодержащую продукцию.
С весны заработает закон о локализации такси. К работе допустят автомобили с высокой долей российских комплектующих, произведенные по специнвестконтракту. Дачникам упростят смену вида разрешенного использования земли и обяжут уничтожать борщевик и другие опасные растения, установив штрафы за неисполнение.
Помимо этого, отели смогут заселять гостей по водительским правам или загранпаспорту, а удерживать средства при отмене брони — не более чем за одни сутки. Пассажиры получат право вернуть невозвратные авиабилеты при задержке рейса от 30 минут. Изменится расчет алиментов — его привяжут к средней начисленной зарплате по региону, а пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы удвоят фиксированную часть страховой пенсии, передает «Радиоточка НСН».
