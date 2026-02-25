В России с 1 марта заработает регистр беременных

Одновременно вступят в силу поправки о защите русского языка. Бизнес обяжут дублировать иностранные слова в рекламе на русском с приоритетом государственного языка. Онлайн-сервисам запретят списывать деньги за подписки после удаления карты или отказа от автоплатежа. Также начнется внесудебная блокировка сайтов, продающих табачную и никотиносодержащую продукцию.

С весны заработает закон о локализации такси. К работе допустят автомобили с высокой долей российских комплектующих, произведенные по специнвестконтракту. Дачникам упростят смену вида разрешенного использования земли и обяжут уничтожать борщевик и другие опасные растения, установив штрафы за неисполнение.

Помимо этого, отели смогут заселять гостей по водительским правам или загранпаспорту, а удерживать средства при отмене брони — не более чем за одни сутки. Пассажиры получат право вернуть невозвратные авиабилеты при задержке рейса от 30 минут. Изменится расчет алиментов — его привяжут к средней начисленной зарплате по региону, а пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы удвоят фиксированную часть страховой пенсии, передает «Радиоточка НСН».

