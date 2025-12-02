В Госдуме призвали наказывать «черных вдов» за браки с бойцами СВО ради соцвыплат

Законопроект, который планируется внести на рассмотрение 2 декабря, вводит в Уголовный кодекс новую статью. Санкции по ней предусматривают штрафы до 1 млн рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до 10 лет за преступления в особо крупном размере.

По словам Слуцкого, текущей квалификации по статьям о мошенничестве недостаточно, так как правоохранительные органы фиксируют целые организованные группы, планирующие такие преступления. Парламентарий подчеркнул, что цель инициативы — обеспечить адресность социальной поддержки и жёстко пресекать спекуляции на статусе семей военнослужащих.

Депутат привел в качестве примера случай, произошедший в Архангельской области, где мошенники убедили мужчину отправиться на спецоперацию, а после его гибели получили 15 миллионов рублей с помощью фиктивного брака.

Ранее стало известно, что военные врачи пойдут под суд за поборы с раненых бойцов СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

