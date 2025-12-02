В Госдуме призвали наказывать «черных вдов» за браки с бойцами СВО ради соцвыплат
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и группа депутатов Госдумы от партии разработали проект закона, устанавливающий уголовную ответственность за заключение фиктивных браков с целью мошеннического получения государственных пособий, в том числе с участниками специальной военной операции, сообщает ТАСС.
Законопроект, который планируется внести на рассмотрение 2 декабря, вводит в Уголовный кодекс новую статью. Санкции по ней предусматривают штрафы до 1 млн рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до 10 лет за преступления в особо крупном размере.
По словам Слуцкого, текущей квалификации по статьям о мошенничестве недостаточно, так как правоохранительные органы фиксируют целые организованные группы, планирующие такие преступления. Парламентарий подчеркнул, что цель инициативы — обеспечить адресность социальной поддержки и жёстко пресекать спекуляции на статусе семей военнослужащих.
Депутат привел в качестве примера случай, произошедший в Архангельской области, где мошенники убедили мужчину отправиться на спецоперацию, а после его гибели получили 15 миллионов рублей с помощью фиктивного брака.
Ранее стало известно, что военные врачи пойдут под суд за поборы с раненых бойцов СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян могут начать штрафовать на 500 тысяч рублей за буллинг
- В Госдуме призвали наказывать «черных вдов» за браки с бойцами СВО ради соцвыплат
- МИД Венгрии: Европа готовится к войне с Россией
- Кабмин РФ не поддержал запрет мигрантам на переводы за рубеж суммы выше зарплаты
- Путин поручил войскам создать буферную зону на границе с Украиной
- СМИ: Путин снизил налоговую нагрузку для «Газпрома» и «Роснефти»
- Россиян предупредили о многочисленном закрытии аптек из-за повышения налогов
- Мошенники продают фейковые билеты в Большой и другие театры в чатах
- Россияне уплатят 305 млрд рублей налогов с процентов по депозитам в 2025 году
- Белоусов: Освобождение Волчанска ВС РФ является серьезным шагом к победе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru