Путин подписал закон об облегчении перехода на НДС для бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон, который значительно облегчает переход на уплату НДС для предпринимателей, ранее применявших патентную (ПСН) и упрощённую (УСН) системы налогообложения. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Новый закон позволит малому и среднему бизнесу плавно адаптироваться к налоговым изменениям, вступившим в силу с 2026 года, и сохранить доступ к мерам государственной поддержки.
В частности, индивидуальные предприниматели, утратившие право на применение ПСН, смогут воспользоваться вычетом НДС по товарам, работам и услугам, приобретённым ранее. Бизнес на УСН, который с 2026 года становится плательщиком НДС, получит право уменьшить доходы по «упрощёнке» на сумму уплаченного налога.
Кроме того, ИП, совмещавшие ПСН с общей системой налогообложения и превысившие в 2025 году доход в 20 млн рублей, смогут перейти на УСН с 1 января 2026 года. Для этого им необходимо уведомить налоговый орган не позднее 1 июня текущего года.
Ранее Госдума приняла закон о временном освобождении общепита от НДС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- СМИ: Помощник Жириновского Александр Сафонов ушел штурмовиком на СВО
- Путин подписал закон о бесплатном обучении вдов участников СВО
- Зеленский: Готовы провести трехсторонние переговоры с США и РФ в Азербайджане
- Отечественные мультфильмы получат полное госфинансирование
- Зеленский впервые с начала СВО прилетел в Азербайджан
- Путин рассказал о последнем телефонном разговоре с Жириновским
- МО: Армия РФ поразила портовую инфраструктуру Украины
- МО: ВС РФ освободили Бочково в Харьковской области
- В Бурятии число погибших на горе Мунку-Сардык увеличилось до 3