Путин подписал закон об облегчении перехода на НДС для бизнеса

Новый закон позволит малому и среднему бизнесу плавно адаптироваться к налоговым изменениям, вступившим в силу с 2026 года, и сохранить доступ к мерам государственной поддержки.

В частности, индивидуальные предприниматели, утратившие право на применение ПСН, смогут воспользоваться вычетом НДС по товарам, работам и услугам, приобретённым ранее. Бизнес на УСН, который с 2026 года становится плательщиком НДС, получит право уменьшить доходы по «упрощёнке» на сумму уплаченного налога.

Кроме того, ИП, совмещавшие ПСН с общей системой налогообложения и превысившие в 2025 году доход в 20 млн рублей, смогут перейти на УСН с 1 января 2026 года. Для этого им необходимо уведомить налоговый орган не позднее 1 июня текущего года.

Ранее Госдума приняла закон о временном освобождении общепита от НДС.