В Госдуме пообещали россиянам дачи коррупционеров
Новый закон поможет выкупать арестованные участки у осужденных за воровство из бюджета, заявил НСН Иван Сухарев.
Государство обладает множеством земельных активов, которые смогут выкупить россияне. Они достанутся новым владельцам от коррупционеров, рассказал первый зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев в беседе с НСН.
В России предложили выставлять на продажу конфискованные у коррупционеров земельные участки. Соответствующий законопроект может пройти первое чтение уже в мае. Об этом сообщили «Известия». Сухарев раскрыл, в чем цель законопроекта.
«Земельные участки являются ликвидным активом, представляющим интерес для коттеджного и дачного строительства. При этом в ряде случаев с 2019 года такие участки находятся в казне Российской Федерации и не имеют перспективы для продажи в массовом порядке на торгах. Для устранения обозначенных законодательных барьеров Счетная палата РФ предложила внести изменения в законодательство и снять установленные ограничения на продажу земельных участков, относящихся к коррупционному имуществу. Указанные меры могут увеличить поступления в бюджет и снизить расходы государства на содержание объектов недвижимости», — указал он.
В свою очередь, научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в разговоре с НСН усомнился, что участки достанутся обычным людям.
«Это разумное решение. Сейчас при коррупционной направленности дела не конфискуется, а замораживается часть недвижимости, которой владел обвиняемый, до его освобождения. Сегодня хотят сделать так, чтобы актив не замерзал, а его можно было бы продать в пользу государства. Здесь присутствует логика, так как зачем это нужно, если его нельзя продать. Речь идет о недвижимости, участках, части владения. В таком случае физические лица смогут их приобретать по какой-то кадастровой или установленной стоимости. У нас же есть магазины с конфискатом. Но такие лоты будут скупать не низкодоходное население, а те, кто могут достать деньги из ящика и выкупить по приемлемой цене. Может быть, начнут реализацию юридическим лицам или выставлять конфискованное на аукцион», — подчеркнул он.
Ранее председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов объяснил НСН, почему выплаты доносчикам не остановят коррупцию.
