Продавцы на маркетплейсах попросили отложить введение НДС на импортные товары
Одномоментный ввод полного НДС на импортные товары приведёт к массовому уходу потребителей с маркетплейсов в нерегулируемые каналы. Как пишет Forbes, об этом говорится в письме Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ).
В документе, который был направлен премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, говорится, что поддержка предложения Минпромторга о введении полного НДС в размере 22% на трансграничную торговлю вызовет «ценовой шок, резкое сокращение ассортимента и снижение общего потребительского трафика».
Рынок в итоге заполнят китайские продавцы, а покупатели будут выбирать нерегулируемые каналы, где отсутствуют налоговый контроль и контроль над оборотом, добавили в АПЭТ.
В Ассоциации призвали кабмин выбрать предложение Минфина о поэтапном повышении НДС, что позволит «не ухудшить конкурентное положение российских продавцов и сдержит спрос покупателей в легальных каналах».
Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что НДС на товары маркетплейсов необходимо ввести с 2027 года сразу по полной ставке в 22%, тогда как в Минфине предлагают делать это поэтапно, начиная со ставки в 7%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
