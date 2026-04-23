Продавцы на маркетплейсах попросили отложить введение НДС на импортные товары

В документе, который был направлен премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, говорится, что поддержка предложения Минпромторга о введении полного НДС в размере 22% на трансграничную торговлю вызовет «ценовой шок, резкое сокращение ассортимента и снижение общего потребительского трафика».

Рынок в итоге заполнят китайские продавцы, а покупатели будут выбирать нерегулируемые каналы, где отсутствуют налоговый контроль и контроль над оборотом, добавили в АПЭТ.

В Ассоциации призвали кабмин выбрать предложение Минфина о поэтапном повышении НДС, что позволит «не ухудшить конкурентное положение российских продавцов и сдержит спрос покупателей в легальных каналах».

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что НДС на товары маркетплейсов необходимо ввести с 2027 года сразу по полной ставке в 22%, тогда как в Минфине предлагают делать это поэтапно, начиная со ставки в 7%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

