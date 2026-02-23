В России могут запретить увольнять жен и мужей участников СВО
В России могут запретить увольнение жен и мужей участников спецоперации по инициативе работодателя, сообщает ТАСС.
Соответствующую инициативу лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру труда и социальной защиты Антону Котякову. Под исключение могут попасть случаи ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. По словам депутата, сегодня трудовое законодательство допускает увольнения жен и мужей военнослужащих по инициативе работодателя.
При этом жены и мужья военнослужащих могут отсутствовать на работе по причинам, связанным с поездками к месту службы, воспитанием детей и оформлением положенных выплат. Парламентарий добавил, что в условиях проведения СВО вопросы социальной поддержки семей военнослужащих имеют стратегическое значение.
Важнейшими задачами для комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов в 2026 году станут поддержка ветеранов специальной военной операции (СВО) и демографии, сообщил НСН его глава Ярослав Нилов, который также намерен помогать автомобилистам и пострадавшим от мошенников при сделках с недвижимостью.
Горячие новости
- В России могут запретить увольнять жен и мужей участников СВО
- Степашин предположил снижение ключевой ставки ЦБ РФ в 2027 году до 6%
- Захарова назвала Таиланд, Непал, Бали и Гоа эпицентрами ЧП с россиянами
- Разница пенсий в регионах РФ составила рекордные 24,5 тысяч
- Фицо считает европейские кредиты Украине безумием
- СМИ: Частным клиникам грозят суды из-за платной экстренной помощи
- Коростелёв поднял на плечи Непряеву во время парада на закрытии Олимпиады
- Белгород лишился тепла, воды и света после ракетной атаки ВСУ
- После ликвидации наркобарона в Мексике картель объявил мобилизацию своих бойцов
- Министр обороны Британии планирует направить войска на Украину