В России могут запретить увольнять жен и мужей участников СВО

В России могут запретить увольнение жен и мужей участников спецоперации по инициативе работодателя, сообщает ТАСС.

Соответствующую инициативу лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру труда и социальной защиты Антону Котякову. Под исключение могут попасть случаи ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. По словам депутата, сегодня трудовое законодательство допускает увольнения жен и мужей военнослужащих по инициативе работодателя.

При этом жены и мужья военнослужащих могут отсутствовать на работе по причинам, связанным с поездками к месту службы, воспитанием детей и оформлением положенных выплат. Парламентарий добавил, что в условиях проведения СВО вопросы социальной поддержки семей военнослужащих имеют стратегическое значение.

Важнейшими задачами для комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов в 2026 году станут поддержка ветеранов специальной военной операции (СВО) и демографии, сообщил НСН его глава Ярослав Нилов, который также намерен помогать автомобилистам и пострадавшим от мошенников при сделках с недвижимостью.

