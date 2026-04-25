Суд Махачкалы арестовал мужчину, напавшего с ножом на врачей
В Махачкале арестован 31-летний мужчина, напавший с ножом на врачей в Республиканской клинической больнице имени Вишневского. Об этом сообщают РИА Новости.
Им оказался Шамиль Сурхаев, уроженец селения Тлярата Гумбетовского района Дагестана. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 29 суток.
Инцидент произошёл в минувший четверг. Сурхаев попытался скрыться с места преступления, однако был быстро задержан. На допросе он признался, что находился под воздействием наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Пострадавшие - хирург и травматолог. Хирург был прооперирован в тяжёлом состоянии и переведён в реанимацию, однако на сегодняшний день его состояние улучшилось, он пришёл в сознание. Травматолога в ближайшее время планируют выписать из больницы.
Ранее во Владикавказе мужчина напал на букмекерскую контору, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Пасечник: Три человека погибли, пять ранены в результате атак дронов ВСУ на ЛНР
- В РФ ввели полное госфинансирование отечественных мультфильмов
- Эксперт: Украина постоянно модернизирует дроны для увеличения дальности полёта
- Суд Махачкалы арестовал мужчину, напавшего с ножом на врачей
- Армия Мали взяла ситуацию под контроль после атак террористов
- Вдовы бойцов СВО, НДС, загранпаспорта: Путин подписал ряд законов
- Хелена Бонем Картер не появится в 4-ом сезоне «Белого лотоса»
- Путин отменил внесение детей в загранпаспорта с 2027 года
- Киновед и тележурналист Ирина Успенская скончалась на 85-м году жизни
- Паслер: До 9 человек выросло число пострадавших при атаке БПЛА в Екатеринбурге