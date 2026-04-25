Суд Махачкалы арестовал мужчину, напавшего с ножом на врачей

Им оказался Шамиль Сурхаев, уроженец селения Тлярата Гумбетовского района Дагестана. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 29 суток.

Инцидент произошёл в минувший четверг. Сурхаев попытался скрыться с места преступления, однако был быстро задержан. На допросе он признался, что находился под воздействием наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Пострадавшие - хирург и травматолог. Хирург был прооперирован в тяжёлом состоянии и переведён в реанимацию, однако на сегодняшний день его состояние улучшилось, он пришёл в сознание. Травматолога в ближайшее время планируют выписать из больницы.

Ранее во Владикавказе мужчина напал на букмекерскую контору, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».