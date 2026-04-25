Армия Мали взяла ситуацию под контроль после атак террористов

Ранее в субботу утром в районе главной военной базы Кати недалеко от Бамако были слышны взрывы и стрельба. Генштаб вооружённых сил Мали подтвердил, что террористы совершили нападения на военные объекты, в том числе в столице страны. Аэропорт Бамако временно приостановил работу из-за стрельбы вблизи него.

В официальном заявлении вооружённых сил Мали говорится, что операции по зачистке территории продолжаются и ситуация находится под контролем.

Военные сообщили о ликвидации неуточнённого числа боевиков и уничтожении их техники. Армия призвала граждан и СМИ ориентироваться исключительно на официальные источники информации на фоне распространения непроверенных данных и провокаций.

Ранее специалист по связям России и Африки похищен и убит в ЮАР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».