Армия Мали взяла ситуацию под контроль после атак террористов
Армия Мали заявила, что взяла ситуацию под полный контроль после серии атак террористов в нескольких городах страны.
Ранее в субботу утром в районе главной военной базы Кати недалеко от Бамако были слышны взрывы и стрельба. Генштаб вооружённых сил Мали подтвердил, что террористы совершили нападения на военные объекты, в том числе в столице страны. Аэропорт Бамако временно приостановил работу из-за стрельбы вблизи него.
В официальном заявлении вооружённых сил Мали говорится, что операции по зачистке территории продолжаются и ситуация находится под контролем.
Военные сообщили о ликвидации неуточнённого числа боевиков и уничтожении их техники. Армия призвала граждан и СМИ ориентироваться исключительно на официальные источники информации на фоне распространения непроверенных данных и провокаций.
Ранее специалист по связям России и Африки похищен и убит в ЮАР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Вдовы бойцов СВО, НДС, загранпаспорта: Путин подписал ряд законов
- Хелена Бонем Картер не появится в 4-ом сезоне «Белого лотоса»
- Путин отменил внесение детей в загранпаспорта с 2027 года
- Киновед и тележурналист Ирина Успенская скончалась на 85-м году жизни
- Паслер: До 9 человек выросло число пострадавших при атаке БПЛА в Екатеринбурге
- Гладков: Пять мирных жителей Белгородской области пострадали от ударов ВСУ
- Минобороны: Силы ПВО за 6 часов сбили 42 украинских БПЛА
- Путин подписал закон об облегчении перехода на НДС для бизнеса
- СМИ: Помощник Жириновского Александр Сафонов ушел штурмовиком на СВО