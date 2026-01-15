Польша перестанет признавать небиометрические российские загранпаспорта

Польша с апреля прекратит признавать небиометрические российские загранпаспорта. Об этом сообщило посольство России в республике.

«По решению польских властей с 1 апреля... Польша прекратит признавать выданные Российской Федерацией небиометрические (пятилетние) общегражданские заграничные паспорта. Въезд в Польшу и пребывание в этой стране с такими документами будут считаться незаконными», — указали в диппредставительстве.

Обладателям этих паспортов следует заранее оформить новые биометрические (десятилетние) документы.

Ранее Германия и Румыния перестали признавать загранпаспорта РФ без биометрии.

ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
