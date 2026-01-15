Польша перестанет признавать небиометрические российские загранпаспорта

Сотрудника спецслужб Великобритании выявили и лишили аккредитации в России Все роддома в Кемеровской области проверят до 9 февраля Взрыв баллона с газом разрушил жилой дом в Уссурийске Китай призвал Россию и США возобновить выполнение договора об СНВ Стотрёхлетняя женщина «воскресла» на собственных похоронах в Индии