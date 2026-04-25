Хелена Бонем Картер не появится в 4-ом сезоне «Белого лотоса»
Хелена Бонем Картер не будет сниматься в четвёртом сезоне популярного сериала HBO «Белый лотос». Об этом сообщает Deadline со ссылкой на заявление HBO.
По информации портала, решение было принято уже после начала съёмок на Французской Ривьере. Официальный представитель HBO объяснил, что персонаж, специально созданный Майком Уайтом для Бонем Картер, перестал соответствовать актрисе в кадре. В связи с этим роль была переосмыслена и сейчас переписывается. В ближайшие недели будет объявлен новый кастинг на эту роль.
В заявлении подчёркивается, что продюсеры и создатель сериала опечалены тем, что не смогут поработать с актрисой, однако остаются её горячими поклонниками и надеются привлечь Хелену Бонем Картер к другому проекту в будущем.
Для «Белого лотоса» такая замена по творческим причинам является крайне редким случаем. Хелена Бонем Картер возглавляла список требований продюсеров и была первой актрисой, которую пригласили в четвёртый сезон.
Третий сезон сериала «Белый лотос», в котором снимался российский актер Юрий Колокольников, получил 23 номинации на премию «Эмми», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
