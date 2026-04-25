Путин отменил внесение детей в загранпаспорта с 2027 года

Теперь из бланков заграничного, дипломатического и служебного паспортов будут исключены записи о детях младше 14 лет. Одновременно отменяется государственная пошлина в 500 рублей за внесение таких сведений в загранпаспорт и консульский сбор в 10 долларов - в дипломатический и служебный паспорта.

Как отмечали авторы закона, услуга по внесению данных о детях была крайне невостребованной - за последние пять лет ею ежегодно пользовались всего около 2,5 тысячи человек (один случай на 900 выданных паспортов).

Важно отметить, что даже при наличии записи о ребёнке в паспорте родителя, для самостоятельного выезда за границу ребёнку всё равно требуется собственный загранпаспорт.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», внесение детей возможно только в загранпаспорта, выдаваемые на пять лет.