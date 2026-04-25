Путин отменил внесение детей в загранпаспорта с 2027 года
Президент России Владимир Путин подписал законы об отмене с 1 января 2027 года внесения сведений о детях в загранпаспорта старого образца, а также отмене госпошлины за эту услугу. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовых актов.
Теперь из бланков заграничного, дипломатического и служебного паспортов будут исключены записи о детях младше 14 лет. Одновременно отменяется государственная пошлина в 500 рублей за внесение таких сведений в загранпаспорт и консульский сбор в 10 долларов - в дипломатический и служебный паспорта.
Как отмечали авторы закона, услуга по внесению данных о детях была крайне невостребованной - за последние пять лет ею ежегодно пользовались всего около 2,5 тысячи человек (один случай на 900 выданных паспортов).
Важно отметить, что даже при наличии записи о ребёнке в паспорте родителя, для самостоятельного выезда за границу ребёнку всё равно требуется собственный загранпаспорт.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», внесение детей возможно только в загранпаспорта, выдаваемые на пять лет.
Горячие новости
- Армия Мали взяла ситуацию под контроль после атак террористов
- Вдовы бойцов СВО, НДС, загранпаспорта: Путин подписал ряд законов
- Хелена Бонем Картер не появится в 4-ом сезоне «Белого лотоса»
- Путин отменил внесение детей в загранпаспорта с 2027 года
- Киновед и тележурналист Ирина Успенская скончалась на 85-м году жизни
- Паслер: До 9 человек выросло число пострадавших при атаке БПЛА в Екатеринбурге
- Гладков: Пять мирных жителей Белгородской области пострадали от ударов ВСУ
- Минобороны: Силы ПВО за 6 часов сбили 42 украинских БПЛА
- Путин подписал закон об облегчении перехода на НДС для бизнеса
- СМИ: Помощник Жириновского Александр Сафонов ушел штурмовиком на СВО